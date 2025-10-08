Από τις 9 Οκτωβρίου 2025, οι άμεσες πληρωμές τίθενται σε πλήρη εφαρμογή στην Κύπρο, φέρνοντας σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διατραπεζικές και διακρατικές συναλλαγές. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πληρώνουν ή να εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα εντός Κύπρου ή της ζώνης SEPA, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες τραπεζικές πληρωμές που χρειάζονται έως και δύο εργάσιμες μέρες.

Η νέα υπηρεσία καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες 10 χώρες εκτός Ένωσης, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και ασφάλεια

Η ημερομηνία εφαρμογής απορρέει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Άμεσες Πληρωμές, που επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα δύο χρονοδιαγράμματα:

9 Ιανουαρίου 2025 για αποδοχή άμεσων πληρωμών.

για αποδοχή άμεσων πληρωμών. 9 Οκτωβρίου 2025 για αποστολή πληρωμών.

Οι τράπεζες οφείλουν να αναβαθμίσουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα με νέες δικλείδες ασφαλείας για πρόληψη απάτης, αποφυγή λαθών και εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Κρίσιμη καινοτομία αποτελεί η επιβεβαίωση δικαιούχου (Verification of Payee), που θα διασφαλίζει ότι το IBAN αντιστοιχεί στο σωστό όνομα του παραλήπτη πριν την ολοκλήρωση μιας πληρωμής. Έτσι, περιορίζεται ο κίνδυνος σφαλμάτων ή δόλιων ενεργειών.

Όρια και χρεώσεις

Το όριο μεταφοράς χρημάτων μέσω άμεσων πληρωμών θα καθορίζεται από κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Παράλληλα, ο Κανονισμός προβλέπει ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν υψηλότερες χρεώσεις για τις άμεσες πληρωμές σε σχέση με τα συνήθη εμβάσματα.

Νέες υπηρεσίες για ευκολία

Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επιπλέον επιλογές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Μεταξύ αυτών, εξετάζεται η δημιουργία κοινής πλατφόρμας τύπου app, μέσω της οποίας οι πληρωμές θα γίνονται χρησιμοποιώντας αριθμό τηλεφώνου ή email, αντί για IBAN. Το έργο βρίσκεται σε φάση μελέτης και αναμένεται να λειτουργήσει στην Κύπρο εντός του 2026.

Στόχος: ταχύτητα και εμπιστοσύνη

Με την εφαρμογή του Κανονισμού, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε πιο γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές, με κόστος που δεν θα υπερβαίνει τις σημερινές τραπεζικές χρεώσεις.