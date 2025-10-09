Υψηλά Επίπεδα Εμπιστοσύνης Καθορίζουν τη Λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2025.

Δύο Κυπριακές επιχειρήσεις ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης.

Το Great Place To Work® ανακοίνωσε τη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For™ Europe 2025, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά συνεργασίας του με το Fortune Europe. Η φετινή λίστα αναδεικνύει τις εταιρείες όπου οι εργαζόμενοι βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και θετικών εμπειριών στον χώρο εργασίας.

Για την κατάρτιση της λίστας, το Great Place To Work® ανέλυσε πάνω από 1,2 εκατομμύρια απαντήσεις εργαζομένων. Οι εταιρείες που ξεχώρισαν είναι εκείνες που προσφέρουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και υψηλής απόδοσης, επιτρέποντας στους ανθρώπους τους να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν εταιρείες με πάνω από 500 εργαζομένους, που είναι πιστοποιημένες ως Great Place To Work® και έχουν αναγνωριστεί στις εθνικές λίστες Best Workplaces™ σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 2024 ή τις αρχές του 2025.

Δύο Κυπριακές επιχειρήσεις πέτυχαν μια εξαιρετική διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ένταξή τους στη λίστα:

XM ,

, TMF Group

Τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στην Κύπρο έχουν επίσης αναγνωριστεί μέσω της πιστοποίησής τους και της ένταξής τους σε εθνικές λίστες Best Workplaces™ σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Πρόκειται για τις DHL, Hilton, MetLife και KAFKAS.

Η λίστα αποτελείται από 100 εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων.

«Η επιτυχία των δύο αυτών Κυπριακών επιχειρήσεων αποτελεί τιμή για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας και αναδεικνύει τις ανθρωποκεντρικές στρατηγικές που ακολουθούν οι εταιρείες στην Κύπρο», δήλωσε ο Κυριάκος Ιακωβίδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place To Work® Κύπρου.

«Συγχαρητήρια στις 100 καλύτερες εταιρείες για να εργάζεται κανείς στην Ευρώπη», δήλωσε ο Michael C. Bush, Διευθύνων Σύμβουλος του Great Place To Work®. «Οι εταιρείες αυτές απέκτησαν αυτήν τη διάκριση χάρη στην εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργηθεί μέσα στους οργανισμούς τους. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες έχουν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τους ηγέτες τους και προς τον οργανισμό συνολικά. Αυτή η εμπιστοσύνη απελευθερώνει τη δημιουργικότητά τους, η οποία οδηγεί ταυτόχρονα σε κέρδη και συμβάλλει στη βελτίωση του κόσμου μας.»

«Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε αυτές τις εταιρείες που θέτουν το πρότυπο για το πώς μοιάζει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη σήμερα», δήλωσε η Grethe Schepers, Διευθύντρια Λιστών Ευρώπης στο Fortune. «Οι επιτυχίες τους στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους τους μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία.»

Δείτε την πλήρη λίστα των 100 καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης εδώ.

Για να μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε την πιστοποίηση Great Place to Work® και να διεκδικήσετε μια θέση στη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2026, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε στο 22 364 777.

Το Great Place To Work® θεωρείτε η διεθνής αυθεντία σε ότι αφορά την αξιολόγηση και ανάπτυξη της εργασιακής κουλτούρας, με εμπειρία 30 ετών, δραστηριοποιείται σε 170 χώρες και αξιολογεί κάθε χρόνο πάνω από 20,000 οργανισμούς.