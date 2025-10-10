Στο 4,0% του ΑΕΠ, ή €1,39 δισ., ανήλθε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά δημοσιονομικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, παρουσιάζοντας αύξηση €66,8 εκατ. σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,8%, ενώ οι δαπάνες κατά 7,1%.

Η Κεντρική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα €622 εκατ., οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης €806,4 εκατ., ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασε έλλειμμα €32,7 εκατ. Η Υπηρεσία σημειώνει ότι για μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν γίνει εκτιμήσεις, λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων.

Έσοδα



Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα €10,10 δισ. (+€641,1 εκατ. / +6,8%), έναντι €9,46 δισ. το 2024.

Τα έσοδα από φορολογία εισοδήματος και πλούτου αυξήθηκαν κατά 7,1% (€2,70 δισ.), ενώ οι κοινωνικές εισφορές σημείωσαν άνοδο 8,4% (€3,14 δισ.).

Οι φόροι επί παραγωγής και εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,3% (€3,15 δισ.), με τα καθαρά έσοδα ΦΠΑ να ενισχύονται κατά 2,3% (€2,12 δισ.).

Αύξηση 17,7% κατέγραψαν και τα έσοδα από υπηρεσίες, φτάνοντας τα €651,6 εκατ.

Δαπάνες



Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €8,71 δισ. (+€574,3 εκατ. / +7,1%). Οι απολαβές προσωπικού ανήλθαν σε €2,54 δισ. (+6,2%), ενώ οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 6,8% (€3,62 δισ.).

Ο λογαριασμός κεφαλαίου ενισχύθηκε κατά 22,9% (€707 εκατ.), με τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου να φτάνουν τα €576,7 εκατ. (+19,2%).

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά 1% (€287,7 εκατ.), ενώ οι επιδοτήσεις και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις παρουσίασαν μικρή πτώση.