Το ενεργειακό κομμάτι μπαίνει πλέον για τα καλά στην εξίσωση της απόκτησης στέγης, όσον αφορά στις προσπάθειες μείωσης του κόστους. Μάλιστα, δεδομένου ότι το αυξημένο κόστος διαβίωσης δεν παρατηρείται μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το θέμα συζητείται ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μέχρι το τέλος του έτους θα παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την προσιτή κατοικία.

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση», αναμένεται να παρουσιαστεί μέχρι τα τέλη του έτους. Το θέμα συζητήθηκε σε Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για την Οικονομικά Προσιτή και Βιώσιμη Στέγαση που φιλοξένησε η Δανική Προεδρία της ΕΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, και στο οποίο συμμετείχε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου και ο Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων Α΄ του Γραφείου της Βασίλης Κοιλιαρής.

Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε ότι το αυξημένο κόστος διαβίωσης που επωμίζονται τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα έξοδα στέγασης, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που θα διατίθεται γενικότερα στην αγορά κατοικίας, πέραν της διάστασης της κοινωνικής στέγασης.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Γραφείου της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στο συνέδριο συζητήθηκαν επίσης ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή οικονομικά προσιτής και βιώσιμης στέγασης σε μεγάλη κλίμακα. Έγινε συζήτηση για βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς και οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Η παρουσίαση από Ιωάννου

Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου παρουσίασε τη στεγαστική πολιτική της Κύπρου κατά τις εργασίες της Υπουργικής Συνόδου για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά σχέδια στην Κύπρο, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι το αυξανόμενο κόστος κατασκευής, το περιορισμένο οικιστικό απόθεμα και η δυσκολία χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν πολίτες που ανήκουν κυρίως στην μεσαία και χαμηλή εισοδηματική τάξη, έχουν εντείνει το στεγαστικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων, στο “Build to Rent” και στο Σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», προσθέτοντας ότι τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί, περιλαμβάνουν την εισαγωγή ταχύτερων διαδικασιών αδειοδότησης, με μείωση του χρόνου εξέτασης και έκδοσης αδειών πολεοδομίας και οικοδομής, στοχευμένα μέτρα στήριξης για τους νέους και τις νεαρές οικογένειες μέχρι 41ός ετών, καθώς και ειδικά στεγαστικά σχέδια για τη στήριξη περιοχών της υπαίθρου και των ορεινών.

Τέλος, μετέφερε την προσήλωση της Κύπρου στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πρόκλησης, τονίζοντας ότι η προσιτή στέγαση θα αποτελέσει προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο ρόλος του ΚΟΑΓ

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑΓ συνεχίζει να υλοποιεί έργα τα οποία εμπίπτουν στη στρατηγική της προσιτής κατοικίας και του προσιτού ενοικίου. Πρόσφατα ανακοίνωσε το νέο του έργο «Δανάη V» στην Κοκκινοτριμιθιά, το οποίο περιλαμβάνει δέκα κατοικίες τριών υπνοδωματίων – οκτώ ημιανεξάρτητες και δύο ανεξάρτητες. Οι κατοικίες έχουν εμβαδό 136–138 τ.μ. και διαθέτουν καλυμμένο χώρο στάθμευσης.

Είναι ενεργειακής κλάσης Α και εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκό σύστημα, θερμομονωτικά αλουμίνια και σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης ενώ έχει γίνει πρόνοια για εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι αιτήσεις για αγορά κατοικίας στο έργο «Δανάη V» μπορούν να υποβάλλονται από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025. Οι τιμές κυμαίνονται από €247.200 μέχρι €274.200 πλέον ΦΠΑ.

Εξάλλου, τον Σεπτέμβριο, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την παραχώρηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης προς τον ΚΟΑΓ, ύψους €12 εκατ., για υλοποίηση έργου προσιτού ενοικίου στον Δήμο Στροβόλου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 54 διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων. Οι εργασίες ανέγερσης των πολυκατοικιών αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα τέλη του τρέχοντος έτους και θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών.