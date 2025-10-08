Τα σχέδια της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που υλοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τις εργασίες της Υπουργικής Συνόδου για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), στο Palais des Nations στη Γενεύη, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου.

Στην Υπουργική Συνάντηση συμμετέχουν η Γενική Διευθύντρια της UNECE, Υπουργοί και αξιωματούχοι των κρατών της περιφέρειας της Ευρώπης του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρεται, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις και οι στρατηγικές προτεραιότητες για την οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα της στέγασης. Παρουσιάστηκαν στρατηγικές πολιτικές και δράσεις που υλοποιούν τα κράτη μέλη, με στόχο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών σε επιλογές προσιτής και βιώσιμης στέγης.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ιωάννου είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι κρίσεις των τελευταίων ετών, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, έχουν εντείνει περαιτέρω τις προκλήσεις των κρατών για προσιτή στέγη, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα κράτη είναι αντιμέτωπα με αυξανόμενο κόστος στέγασης, έλλειψη προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών και διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των τιμών της αγοράς.

“Τα κράτη οφείλουν να αναπτύξουν ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πολιτικές και να εμπλέξουν κατά τρόπο συντονισμένο όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα. Η διασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγης είναι απαραίτητη για την ενίσχυση τόσο της κοινωνικής συνοχής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης”, ανέφερε.

Σε ότι αφορά τα στεγαστικά σχέδια στην Κύπρο, ο ΥΠΕΣ είπε ότι το αυξανόμενο κόστος κατασκευής, το περιορισμένο οικιστικό απόθεμα και η δυσκολία χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν πολίτες που ανήκουν κυρίως στην μεσαία και χαμηλή εισοδηματική τάξη, έχουν εντείνει το στεγαστικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια.

Είπε ότι η κυβερνητική πολιτική ενσωματώνει στοχευμένα σχέδια, βασισμένα στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη στέγαση.

Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων, στο “Build to Rent” και στο Σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω».

Πρόσθεσε ότι τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί περιλαμβάνουν την εισαγωγή ταχύτερων διαδικασιών αδειοδότησης, με μείωση του χρόνου εξέτασης και έκδοσης αδειών πολεοδομίας και οικοδομής, στοχευμένα μέτρα στήριξης για τους νέους και τις νεαρές οικογένειες μέχρι 41ός ετών, καθώς και ειδικά στεγαστικά σχέδια για τη στήριξη περιοχών της υπαίθρου και των ορεινών.

Μετέφερε επίσης την προσήλωση της Κύπρου στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πρόκλησης τονίζοντας ότι η προσιτή στέγαση θα αποτελέσει προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την έγκριση του κειμένου Δεσμεύσεων (Commitments) για την υλοποίηση δράσεων που να εξασφαλίζουν επιλογές προσιτής και βιώσιμης στέγασης, σημειώνεται.

ΚΥΠΕ