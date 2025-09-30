Όλο και πιο καυτό γίνεται το ζήτημα της προσιτής στέγης, όχι μόνο για τους Κύπριους αλλά και για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, που έρχονται αντιμέτωποι με μικρή προσφορά και πολύ υψηλές τιμές.

Επί αυτού του προβλήματος η Κύπρος διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο, θέτοντάς το στις προτεραιότητες που θα προωθηθούν επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το θέμα άνοιξε χθες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιέργκενσεν, στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπεγχάγη. Ανέφερε ότι «δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για εγωιστική κερδοσκοπία πάνω σε μια βασική ανάγκη, όπως είναι η στέγη μας».

Επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος, θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ώστε να επιτρέπεται στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για την κατασκευή κατοικιών για τα μεσαία στρώματα, τα οποία έχουν αποκλειστεί από την αγορά».

Στην Κοπεγχάγη, το θέμα στέγασης συζήτησε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, με τις υπουργούς αρμόδιες για θέματα στέγασης της Ολλανδίας, Mona Keijzer και της Γαλλίας, Valérie Létard. Στη συνάντηση με την Υπουργό της Ολλανδίας συζήτησαν εκτενώς για την πρόκληση του στεγαστικού, που επηρεάζει τα τελευταία χρόνια όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο στις δύο χώρες και υπογράμμισαν την ανάγκη λήψης δραστικότερων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την οικονομική και τεχνική στήριξη των Κυβερνήσεων για ανάπτυξη πολιτικών στέγασης. Ο κ. Ιωάννου ενημέρωσε την Ολλανδή ομόλογό του για τις προτεραιότητες που θα προωθηθούν επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 για τα θέματα της στέγασης. Σημείωσε πως στόχος της Κύπρου είναι να θέσει τις βάσεις ώστε να οδηγηθούμε στην υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προσιτής στέγης, στην οποία θα περιλαμβάνονται βιώσιμες στεγαστικές πολιτικές και θα ενσωματώνονται βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών, με έμφαση στην προσιτή κατοικία.

Η Κύπρος όπως είναι γνωστό από τα στοιχεία που δημοσιεύονται, αντιμετωπίζει σοβαρή στεγαστική κρίση, με τις τιμές αγοράς ακινήτων και ενοικίων να αυξάνονται σημαντικά στις αστικές περιοχές, όπως η Λευκωσία και η Λεμεσός, κυρίως λόγο της περιορισμένης διαθεσιμότητας γης, της παρουσίας ξένων επενδυτών και εργαζομένων και την αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Αυτός ο συνδυασμός των παραγόντων έχουν περιορίσει την πρόσβαση των Κυπρίων σε προσιτή στέγαση, επηρεάζοντας κυρίως νέους και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος.

Τέλος διαβούλευσης στις 17/10

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσιτής στέγασης, με στόχο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης που πλήττει όλες τις χώρες της ΕΕ. Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο έχει αρχίσει από τις 11 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου, με την Κομισιόν να αναμένει να λάβει από πολίτες και φορείς προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη στέγη, με βασική προτεραιότητα την αύξηση της προσφοράς προσιτών ακινήτων. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια για την ανάπτυξη οικονομικά προσιτών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή. Το σχέδιο επικεντρώνεται σε τρεις άξονες. Επίσης, την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση έργων στέγασης χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διευκόλυνση ανέγερσης νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών και τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης υπηρεσίας μίας στάσης (one-stop-shop), που θα παρέχει πληροφορίες καινοτόμων λύσεων στον κατασκευαστικό τομέα και την ανέγερση οικονομικά προσιτών κατοικιών.