Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την απογραφή πληθυσμού του 2021 και αφορούν το είδος των κατοικιών που καταγράφονται στην Κύπρο. Μέσω αυτών των στοιχείων καταδεικνύονται οι προτιμήσεις, αλλά και οι διαφοροποιήσεις στην κατασκευή και απόκτηση μόνιμης κατοικίας κατά τύπο κτηρίου και περιοχή από το 1919 μέχρι και το 2021.

Σε μεγάλο ποσοστό, τα στοιχεία αυτά εξηγούν τα προβλήματα στέγασης που παρουσιάζονται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, καθώς τα δεδομένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, αν ληφθεί υπόψη πως η ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων αντισταθμίστηκε από τον αυξημένο αριθμό επαγγελματιών που έφτασαν στην Κύπρο για εγκατάσταση και εργασία, στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για επενδύσεις στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κατά την απογραφή, δηλαδή το 2021, το σύνολο των κατοικιών στην Κυπριακή Δημοκρατία ανερχόταν στις 491.544.

Από αυτές, οι 297.532 βρίσκονταν σε αστική περιοχή και οι 194.012 σε αγροτική. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι μονοκατοικίες, ακολουθούν οι πολυκατοικίες και στη τρίτη θέση βρίσκονται οι διπλοκατοικίες.

Πιο συγκεκριμένα:

◗ Μονοκατοικίες 193.427: Οι 75.512 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και οι 117.915 σε αγροτικές

◗ Πολυκατοικίες 156.614: Οι 121.254 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και οι 35.360 σε αγροτικές

◗ Διπλοκατοικίες: 66.404: Οι 48.220 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και οι 18.184 σε αγροτικές περιοχές

◗ Κτήριο άλλου τύπου: 42.889: Οι 24.660 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και οι 18.229 σε αγροτικές

◗ Κατοικία σε κτήριο μεικτής χρήσεως: 32.211: Οι 27.887 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και οι 4.324 σε αγροτικές

Όπως καταγράφεται στα στοιχεία, οι περισσότερες μονοκατοικίες βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές. Εν αντιθέσει, οι περισσότερες πολυκατοικίες αλλά και διπλοκατοικίες βρίσκονται σε αστικές περιοχές.

Στην πρώτη θέση η Λευκωσία

Όσον αφορά τώρα τις κατοικίες ανά επαρχία, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Λευκωσία με 162.930, ακολουθεί η Λεμεσός με 132.281, στη τρίτη θέση έρχεται η Λάρνακα με 81.881 και ακολουθούν Πάφος και Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου με 74.337 και 40.114 αντίστοιχα.

Πότε ξεκίνησε η αστυφιλία στην Κύπρο

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που μπορεί να εξαχθεί από τα στοιχεία που καταγράφονται είναι το πότε η Κύπρος είδε τα πρώτα σημάδια αστυφιλίας.

Βάσει των στοιχείων, οι περισσότερες κατοικίες βρίσκονταν μέχρι το 1960 σε αγροτικές περιοχές.

Αυτό το κλίμα αντιστράφηκε κατά την περίοδο 1961 – 1980, όπου καταγράφονται για πρώτη φορά οι περισσότερες κατοικίες αστικές περιοχές.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο η κατασκευή κατοικιών στις πόλεις είχαν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές.