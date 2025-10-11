Μια καλή χρονιά για τα φορολογικά έσοδα εγγυάται η μέχρι τώρα πορεία των εισπράξεων, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα να ανέρχεται την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2025 σε €1.4 δισ., που αντιστοιχεί σε 4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Πέρυσι το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε €1.3 δισ., επίσης στο 4 % του ΑΕΠ.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται θετικό το 2025 και θα φθάσει το 3,7% του ΑΕΠ από 4,3% του ΑΕΠ το 2024 και το 2026 εκτιμάται στο 3,6% του ΑΕΠ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται στο 5% το 2025 και 4,9% του ΑΕΠ (το πρωτογενές πλεόνασμα είναι το αποτέλεσμα των εσόδων ενός κράτους (φόροι, εισφορές, κ.λπ.) μείον τις δαπάνες του, εξαιρουμένων των τόκων που πληρώνονται για το δημόσιο χρέος).

Αν δούμε αναλυτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €641,1 εκατ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €10.102,3 εκατ. σε σύγκριση με €9.461,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €574,3 εκατ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €8.706,6 εκατ. σε σύγκριση με €8.132,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ανά κατηγορία, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €178,3 εκατ. ή 7,1%, φθάνοντας τα €2.696 εκατ. έναντι €2.517,7 εκατ .το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε €3.136,5 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση €243,8 εκατ. ή 8,4% έναντι €2.892,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €57,4 εκατ., ανερχόμενοι σε €121,8 εκατ. σε σύγκριση με €64,4 εκατ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €41,0 εκατ. α ή 1,3%, φθάνοντας τα €3.148,2 εκατ. έναντι €3.107,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) ανήλθαν στα €2.117,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση €47,7 εκατ. ή 2,3% σε σχέση με τα €2.070,1 εκατ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €651,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €97,8 εκατ. ή 17,7% έναντι €553,8 εκατ. πέρυσι. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν επίσης κατά €45,8 εκατ. ή 65,7%, φθάνοντας τα €115,5 εκατ. από €69,7 εκατ. το 2024.

Σε σχέση με τις δαπάνες, οι απολαβές προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, ανήλθαν στα €2.544,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση €149,3 εκατ. ή 6,2% σε σχέση με τα €2.394,7 εκατ. του προηγούμενου έτους. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €231,1 εκατ. ή 6,8%, φθάνοντας τα €3.622,8 εκατ. έναντι €3.391,7 εκατ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €84,6 εκατ. ή 10,1%, διαμορφούμενη στα €920,1 εκατ. από €835,5 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Καλές προοπτικές και για ’26

Η θετική πορεία των εσόδων έχει μεταφερθεί και στον προϋπολογισμό του 2026, όπου τα έσοδα από άμεση φορολογία προβλέπεται να ανέλθουν σε €4,05 δις. παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με τα €4 δις.το 2025. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, οι φόροι στην περιουσία και διάφορες εισφορές. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται ότι θα αποφέρει περίπου €1,55 δις., ενώ ο εταιρικός φόρος αναμένεται να ανέλθει στα €2,1 δις. Από την άλλη πλευρά, οι έμμεσοι φόροι υπολογίζονται στα €4,55 δις., σε σύγκριση με τα €4,35 δις. το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,5%.