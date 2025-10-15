Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου δημοσίευσε χθες διαγωνισμό για την εξεύρεση εργολάβου ή εργολάβων που θα εκτελέσουν τις οικοδομικές εργασίες -και άλλα έργα υποδομής- για την εγκατάσταση αποθηκευτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε τρεις υποσταθμούς της, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο.

Ο διαγωνισμός αφορά την αποθήκευση που ενέκρινε η ΡΑΕΚ για εγκατάσταση εντός του δικτύου ηλεκτρισμού, υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Οι οικοδομικές – κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και εργασίες συντήρησης κτηρίων και υποδομών στη συνέχεια, θα γίνουν:

– Στον υποσταθμό της ΑΗΚ στην Αθαλάσσα. Εκεί θα εγκατασταθεί αποθηκευτικό σύστημα με ισχύ εξόδου 40 μεγαβάτ και μέγιστη χωρητικότητα ενέργειας 80 μεγαβατώρες. Δηλαδή, θα μπορεί να διαθέτει στο σύστημα μέχρι 40 μεγαβατώρες για δύο ώρες.

– Στον υποσταθμό της ΑΗΚ στο Ανατολικό (Πάφος), όπου θα τοποθετηθεί αποθήκευση με ισχύ εξόδου (αποφόρτιση) 40 μεγαβάτ και χωρητικότητα ηλεκτρισμού 160 μεγαβατώρες (για αποφόρτιση σε 4 ώρες).

– Στον υποσταθμό της ΑΗΚ στην Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη (Λάρνακα), με ισχύ εξόδου (αποφόρτιση) 40 μεγαβάτ και χωρητικότητα ηλεκτρισμού 160 μεγαβατώρες (για αποφόρτιση σε 4 ώρες).

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό που προκήρυξε χθες η ΑΗΚ, το εκτιμώμενο κόστος των οικοδομικών εργασιών ανέρχεται στα 14.5 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν πρόταση για έναν ή περισσότερους υποσταθμούς.

Θυμίζουμε πως από τον Αύγουστο προκηρύχθηκε προσφορά και για τα συστήματα μπαταριών που θα ενταχθούν στο δίκτυο. Αρχικά η προθεσμία κατάθεσης προσφορών έληγε στις 19 Σεπτεμβρίου, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δόθηκε παράταση περίπου ενός μηνός.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το εκτιμώμενο κόστος των τριών συστημάτων μπαταριών είναι 41 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε ένα μεγάλο μέρος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο διαγωνισμός εκδόθηκε στη βάση του Νόμου 140(Ι)/2016, που αφορά τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα τρία συστήματα αποθήκευσης εντός του δικτύου να είναι έτοιμα για λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του 2026, ώστε η αποθηκευμένη ενέργεια να μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Διαχειριστή Μεταφοράς για τη διασφάλιση ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος.