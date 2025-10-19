Τη θέσπιση – κατοχύρωση του επαγγέλματος του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης προωθεί ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου και έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών προς αυτό το σκοπό.

Ο Σύνδεσμος, που όπως αναφέρει εκπροσωπεί το 80% της αγοράς μέσω των 50 μελών του, τονίζει ότι η ρύθμιση θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα θωρακίσει τα συμφέροντα των αγοραστών και θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία του τομέα, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα οργανωμένο, υγιές και ελεγχόμενο πλαίσιο λειτουργίας στην κυπριακή αγορά ακινήτων.

Στις διαβουλεύσεις για την προετοιμασία του εν λόγω σχεδίου νόμου συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη του Συνδέσμου, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), αλλά και νομικοί σύμβουλοι.

Όπως συμπληρώνουν, η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει στις προσπάθειες για ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ευθύνης στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, προσθέτοντας πως μέσω της πρότασης τους, σε περίπτωση που υλοποιηθεί, θα καθορίζονται με σαφήνεια οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος.

Τι προνοεί η πρόταση

Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται η ίδρυση «Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών», το οποίο θα έχει καίριο ρόλο στη ρύθμιση και τον έλεγχο του επαγγέλματος.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου θα προέρχεται από τη δημόσια υπηρεσία και θα είναι κάτοχος διπλώματος σε συναφή με τον κλάδο ειδίκευση. Το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την τήρηση των κανόνων που θα διέπουν τον τομέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το σχέδιο νόμου εισάγει σαφή κριτήρια για την εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματιών, με στόχο να διασφαλίζεται ότι μόνο όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Με τον τρόπο αυτό, όπως μεταφέρεται από τον Σύνδεσμο:

-Ενισχύεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Διασφαλίζεται η υπευθυνότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

-Προστατεύονται τα συμφέροντα των αγοραστών.

-Καλλιεργείται κλίμα εμπιστοσύνης στην αγοράς ακινήτων.

Θετικός ο υπουργός, λέει ο Σύνδεσμος

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μάιο του 2025, κατέγραψαν πως υπήρχε θετική στάση από τον Κωνσταντίνο Ιωάννου σχετικά με την αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση του επαγγέλματος.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, η πρόθεσή του για στήριξη της πρότασης του Συνδέσμου επιβεβαιώθηκε με την απόφασή του για σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετέχουν λειτουργοί του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και μέλη του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου.

Τι ισχύει – Τι αλλάζει

Ο «Φ» απηύθυνε ερωτήματα προς τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, με σκοπό να διασαφηνιστεί το πλαίσιο που ισχύει σήμερα, τι αλλάζει, ποιοι επηρεάζονται, καθώς και να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όσους θα εμπλακούν, σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρόταση και πώς αυτή θα βοηθήσει τους αγοραστές ακινήτων, την αγορά αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες.

–Τι ισχύει σήμερα; Μπορεί οποιοσδήποτε να ονομαστεί επιχειρηματίας ανάπτυξης γης;

Σήμερα δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει ποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του επιχειρηματία ανάπτυξης γης και οικοδομών στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι, στην πράξη, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα, εμπειρία ή επαγγελματική πιστοποίηση.

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου επιδιώκει ακριβώς να καλύψει αυτό το κενό, καθιερώνοντας για πρώτη φορά το επάγγελμα του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την άσκησή του.

Με τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος, η ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για εμπορική εκμετάλλευση θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο που θα τηρείται από το αρμόδιο Συμβούλιο.

Ο νέος νόμος θα απαγορεύει επίσης ρητά σε οποιονδήποτε που δεν είναι εγγεγραμμένος επιχειρηματίας ανάπτυξης γης να προβαίνει σε τέτοια δραστηριότητα ή να χρησιμοποιεί τον τίτλο «επιχειρηματίας ανάπτυξης γης».

– Υπάρχουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες ανάπτυξης γης;

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του συνολικού αριθμού ατόμων που δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και οικοδομών σε παγκύπρια κλίμακα. Ο Σύνδεσμός μας αριθμεί σήμερα 50 μέλη, που αποτελούν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης γης και οικοδομών στην Κύπρο και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της αγοράς ακινήτων στη χώρα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα είναι σαφώς μεγαλύτερος.

Η απουσία θεσμικού πλαισίου και Μητρώου καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση, γεγονός που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για τη ρύθμιση που προτείνει ο Σύνδεσμός μας.

Με την ίδρυση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, θα διασφαλιστεί για πρώτη φορά η ακριβής καταγραφή των επαγγελματιών, κάτι που θα συμβάλει στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναβάθμιση του επαγγέλματος.

Με ποιον τρόπο η ρύθμιση αυτή θα ωφελέσει το κράτος και τους πολίτες;

Η θέσπιση του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες.

Για το κράτος, η θέσπιση ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου θα δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας σε έναν τομέα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία.

Μέσα από την ίδρυση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου θα καταστεί δυνατή η επίσημη καταγραφή όλων των επαγγελματιών του κλάδου, η εφαρμογή κανόνων και προτύπων λειτουργίας, αλλά και η αποτελεσματικότερη εποπτεία των δραστηριοτήτων.

Αυτό σημαίνει καλύτερη οργάνωση της αγοράς, περιορισμό των αθέμιτων πρακτικών και ενίσχυση της αξιοπιστίας.

Για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους αγοραστές ακινήτων, η ρύθμιση αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ο κάθε αγοραστής θα γνωρίζει ότι συνεργάζεται με έναν αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο επαγγελματία, ο οποίος πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και λειτουργεί με βάση κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα συμφέροντα των πολιτών και ενισχύεται συνολικά η εμπιστοσύνη στην αγορά ακινήτων.

Σε τελική ανάλυση, η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο υγιούς, οργανωμένου και αξιόπιστου πλαισίου λειτουργίας του κλάδου, προς όφελος όλων.

Ποια κριτήρια θα πρέπει να πληροί κάποιος για να εγγραφεί στο Μητρώο;

Για την εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματιών που θα διατηρεί το Συμβούλιο, το σχέδιο νόμου εισάγει σαφή κριτήρια εγγραφής, βασισμένα σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα.

Συγκεκριμένα, για να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ασχολείται ή να προτίθεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας και να διαθέτει γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο, το οποίο να χρησιμοποιείται κυρίως για τη διεκπεραίωση των εργασιών του. Απαιτείται επίσης να απασχολεί ή να είναι συμβεβλημένος με γραφείο μελετών και επιβλέψεων έργων εγγεγραμμένο στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και με τουλάχιστον έναν μελετητή εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.

Ο αιτητής οφείλει επίσης να απασχολεί μόνιμα έμπειρο πωλητή ακινήτων καθώς και πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα ή εκτιμητή μέλος του Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ), ενώ προβλέπεται και η υποχρέωση διορισμού προσοντούχου ελεγκτή. Πέραν των κριτηρίων αυτών, ο αιτητής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα.

Εφόσον κάποιος πληροί όλα τα άλλα κριτήρια αλλά δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, μπορεί να εγγραφεί ως δόκιμος επιχειρηματίας ανάπτυξης γης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Θα αλλάξει ουσιαστικά κάτι με τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος; Θα μπορεί κάποιος να συνεχίσει να χτίζει ή να δίνει προσφορές για έργα ή κατοικίες χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ή θα αποκλείεται από τέτοιες δραστηριότητες;

Ναι, η αλλαγή θα είναι ουσιαστική και καθοριστική για το επάγγελμα. Με τη θέσπιση του νόμου, η εγγραφή στο Μητρώο δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος. Όποιος δεν είναι εγγεγραμμένος δεν θα μπορεί να εκτελεί έργα ανάπτυξης γης, να προωθεί ή να πωλεί ακίνητα για εμπορική εκμετάλλευση ούτε να παρουσιάζεται ως επιχειρηματίας του κλάδου.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης και όχι τους εργολάβους οικοδομών, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή έργων. Για αυτούς ισχύει διαφορετική νομοθεσία και τηρείται ξεχωριστό Μητρώο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο Σύνδεσμός μας ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την ειδική ομάδα εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν λειτουργοί του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, με στόχο την από κοινού επεξεργασία και προώθηση ενός νομοσχεδίου που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του κλάδου και της αγοράς.