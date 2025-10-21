Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την εμπορική αξιοποίηση των χώρων στο παλιό ΓΣΠ, εξέλιξη που σηματοδοτεί την προώθηση του σχεδιασμού, ώστε εντός του επόμενου έτους να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του νέου σημείου συνάθροισης της πρωτεύουσας.

Στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι η πλήρης ενεργοποίηση του χώρου ως σύγχρονου πυρήνα αναψυχής και επισκεψιμότητας.

Στους αναδιαμορφωμένους χώρους θα λειτουργήσουν εστιατόρια και καφετέριες, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συνδυάζουν τη βόλτα τους με φαγητό ή ποτό. Ο χώρος παραμένει ήδη ανοιχτός για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, είτε για περίπατο, είτε για ξεκούραση, ενώ από την πρώτη στιγμή σημειώνεται αυξημένη προσέλευση πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε και ο Δήμος, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, προχωρεί στην ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού. Στόχος είναι οι όροι να εγκριθούν εγκαίρως, ώστε εντός Νοεμβρίου να δοθεί το πράσινο φως για την επίσημη προκήρυξη.

Συνολικά, πρόκειται για επτά διαθέσιμους χώρους. Δύο για εστιατόρια, δύο για καφετέριες, ενώ οι τρεις υπόλοιποι δεν έχουν καθορισμένη χρήση και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων. Παράλληλα, πίσω από την πλατεία του αμφιθεάτρου θα λειτουργήσει Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), ενώ ένα κατάστημα επί της Ευαγόρου προορίζεται για μίνι μάρκετ ή για συναφή δραστηριότητα.

Τα καταστήματα θα παραδοθούν με τη μέθοδο «cold shell», δηλαδή με τους εσωτερικούς χώρους σε βασική κατασκευαστική μορφή, χωρίς πλήρη ολοκλήρωση. Η τελική διαμόρφωση θα γίνει από τον επιτυχόντα προσφοροδότη, ανάλογα με τη χρήση και τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής του.

Από τη διαβούλευση προέκυψε ενδιαφέρον για δημιουργία κοινοπραξίας, γεγονός που δείχνει ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός να αφορά το σύνολο των χώρων και όχι μεμονωμένες μονάδες.

Αυτό, σύμφωνα με πηγές, θα μπορούσε να συμβάλει σε πιο ενιαία ανάπτυξη, με κοινή αισθητική και συντονισμένη λειτουργία.

Το ενδιαφέρον κρίνεται ήδη έντονο και οι εμπλεκόμενοι εκτιμούν ότι θα εκφραστεί έμπρακτα κατά την υποβολή προσφορών. Η πρόθεση του Δήμου Λευκωσίας είναι να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, ώστε το έργο να μην παραμείνει στάσιμο.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης και του εστιατορίου στο ισόγειο του κτηρίου του ΘΟΚ, το οποίο γειτνιάζει με τον χώρο του παλιού ΓΣΠ και σήμερα υπολειτουργεί. Η δυνατότητα αυτή είχε προβλεφθεί από τον αρχικό σχεδιασμό και εξετάζεται αν μπορεί να ενταχθεί στην ίδια διαδικασία εκμετάλλευσης.