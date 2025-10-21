Πλεόνασμα της τάξης των €0,6 εκατομμυρίων κατέγραψε η Γενική Κυβέρνηση το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (Απρίλιος–Ιούνιος), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Την ίδια περίοδο του 2024 είχε καταγραφεί δημοσιονομικό έλλειμμα €68,7 εκατ., γεγονός που υποδεικνύει σημαντική βελτίωση στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας.

Έσοδα: Άνοδος 9,5%

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €307,8 εκατ. (+9,5%), φτάνοντας τα €3.544,8 εκατ. έναντι €3.237 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Κύριες αυξήσεις:

Κοινωνικές εισφορές: +€81,7 εκ. (+7,5%) → €1.177,9 εκ.

+€81,7 εκ. (+7,5%) → €1.177,9 εκ. Φόροι εισοδήματος & πλούτου: +€100,6 εκ. (+19,8%) → €607,7 εκ.

+€100,6 εκ. (+19,8%) → €607,7 εκ. Φόροι παραγωγής & εισαγωγών: +€45,2 εκ. (+3,8%) → €1.226,4 εκ. εκ των οποίων ΦΠΑ καθαρά έσοδα: +€22,9 εκ. (+2,9%) → €811,9 εκ.

+€45,2 εκ. (+3,8%) → €1.226,4 εκ. Εισόδημα περιουσίας: +€55,3 εκ. → €84,2 εκ.

+€55,3 εκ. → €84,2 εκ. Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις: +€47,9 εκ. (+86,6%) → €103,2 εκ.

Μειώσεις σημειώθηκαν σε:

Τρέχουσες μεταβιβάσεις: -€15,8 εκ. (-10,9%)

-€15,8 εκ. (-10,9%) Έσοδα από αγαθά & υπηρεσίες: -€7,1 εκ. (-3,2%)

Δαπάνες: Άνοδος 7,2%

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €238,5 εκ. (+7,2%), στα €3.544,2 εκατ. έναντι €3.305,7 εκατ. το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Βασικά στοιχεία:

Κοινωνικές παροχές: +€72,9 εκ. (+5,2%) → €1.466,6 εκ.

+€72,9 εκ. (+5,2%) → €1.466,6 εκ. Αμοιβές προσωπικού: +€60,5 εκ. (+6,7%) → €965 εκ.

+€60,5 εκ. (+6,7%) → €965 εκ. Εισόδημα περιουσίας πληρωτέο: +€21,5 εκ. (+13,7%)

+€21,5 εκ. (+13,7%) Ενδιάμεση ανάλωση: +€62,3 εκ. (+19,4%) → €383,6 εκ.

+€62,3 εκ. (+19,4%) → €383,6 εκ. Κεφαλαιουχικές δαπάνες & μεταβιβάσεις: +€43,2 εκ. (+16,7%) → €302,6 εκ.

Μείωση σημειώθηκε στις λοιπές τρέχουσες δαπάνες, οι οποίες περιορίστηκαν κατά €21,9 εκ. (-9,4%), στα €211,1 εκ.