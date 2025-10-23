Με συγκρατημένες προσδοκίες αναμένεται και φέτος η «Black Friday» στην Κύπρο, καθώς τα δεδομένα των προηγούμενων ετών δείχνουν ότι το ενδιαφέρον, τόσο από πλευράς καταναλωτών όσο και επιχειρήσεων, παραμένει περιορισμένο. Υπενθυμίζεται πως για φέτος το «Black Friday» είναι στις 28 Νοεμβρίου, αφού όπως είθισται πραγματοποιείται κάθε τελευταία Παρασκευή Νοεμβρίου.

Παρότι σε άλλες χώρες η ημέρα αυτή έχει εξελιχθεί σε θεσμό υψηλού τζίρου και έντονου ανταγωνισμού, στην Κύπρο το φαινόμενο εξακολουθεί να διατηρεί χαμηλές ταχύτητες, με την αγορά να αντιμετωπίζει το γεγονός περισσότερο ως υποχρέωση παρά ως ευκαιρία.

Το φαινόμενο είναι διττό. Από τη μία, οι προσφορές είναι περιορισμένες και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν τις μεγάλες μειώσεις τιμών που παρατηρούνται στο εξωτερικό από την άλλη, οι καταναλωτές είτε δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε αγορές, είτε δεν θεωρούν προτεραιότητα τη συγκεκριμένη, κατά πολλούς «υπερτιμημένη», ημέρα εκπτώσεων.

Το γεγονός ότι η «Black Friday» πραγματοποιείται στο τέλος του μήνα (πριν την καταβολή των μισθών) και λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων λειτουργεί ανασταλτικά τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες προτιμούν να προετοιμαστούν για την εορταστική περίοδο, όπου οι πωλήσεις είναι παραδοσιακά αυξημένες.

Σύμφωνα με στοιχεία προηγούμενων ετών, οι μεγαλύτερες πωλήσεις καταγράφονται κυρίως στα καταστήματα ηλεκτρονικών συσκευών και όχι σε όλο το φάσμα του λιανικού εμπορίου.

Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν στον «Φ» ότι τα σημαντικά έσοδα από τη «Black Friday» συγκεντρώνονται ουσιαστικά σε μία ή δύο μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, οι οποίες καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραμένουν στο περιθώριο. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων στην Κύπρο, δηλώνουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις, λόγω στενών περιθωρίων κέρδους και αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι μειώσεις τιμών την «Black Friday» στην Κύπρο κινούνται κατά μέσο όρο μεταξύ 20% και 30%, πολύ μακριά από τις θεαματικές προσφορές που παρατηρούνται σε αγορές του εξωτερικού.

Στοπ στις εκπτώσεις

Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η ισχύουσα νομοθεσία για τις εκπτώσεις. Βάσει των κανονισμών, η τιμή που διαφημίζεται κατά την «Black Friday» πρέπει να αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών.

Συνεπώς, εάν ένα προϊόν βρισκόταν ήδη σε προσφορά τις προηγούμενες εβδομάδες, το κατάστημα θα πρέπει να το διαθέσει ακόμη φθηνότερα, εφόσον επιθυμεί να το διαφημίσει ως προσφορά για τη «Black Friday». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να αποφεύγουν οποιεσδήποτε εκπτώσεις πριν από την ημέρα αυτή, «παγώνοντας» ουσιαστικά τις προσφορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Αν μια ηλεκτρονική συσκευή πωλείται στα 400 ευρώ, με ήδη μειωμένη τιμή πριν από τη «Black Friday», τότε για να προβληθεί ως προϊόν προσφοράς στη συγκεκριμένη ημέρα, η τιμή της πρέπει να πέσει κάτω από τα 400 ευρώ.

Επομένως, οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν επιπλέον κόστος για να είναι ανταγωνιστικές, γεγονός που πολλές φορές καθιστά την προσπάθεια μη βιώσιμη. Για τις μεγάλες αλυσίδες φυσικά ισχύει το αντίθετο, αφού η συγκεκριμένη ημέρα προσφέρεται για να πωληθεί το αδιάθετο στοκ τους, άρα να αδειάσουν και οι αποθήκες τους, αλλά και με ρευστότητα, που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν με τις αγορές νέων μοντέλων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική. Οι περισσότεροι επαγγελματίες στρέφουν την προσοχή τους στις πωλήσεις των Χριστουγέννων, ενώ οι καταναλωτές περιμένουν να δουν αν πράγματι θα υπάρξουν ουσιαστικές προσφορές ή αν η «Black Friday» θα περιοριστεί ξανά σε επικοινωνιακή περίοδο προσφορών.