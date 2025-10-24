Η Κύπρος μαζί με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ανέλαβαν πρωτοβουλία για την απλοποίηση των διαδικασιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Το θέμα συζητήθηκε κατά το χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μαζί με άλλους αρχηγούς κρατών προώθησαν επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, απαιτώντας την απλοποίηση του κανονισμού πλαισίου, κάτι που θα αποτελέσει κλειδί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Μάλιστα, κατά την κυπριακή προεδρία της ΕΕ και συγκεκριμένα στις 12 Φεβρουαρίου του 2026 το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική σύνοδο για την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή Προεδρία θα θέσει την απλοποίηση του πλαισίου, ως πολιτική προτεραιότητα, υποστηρίζοντας την ολοκλήρωση των ήδη εκκρεμούντων πακέτων. Επίσης, θα προωθήσει και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα επερχόμενα μέτρα.

Όπως επισημαίνουν οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ στην επιστολή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επέλθει μέσω τριών φάσεων. Συγκεκριμένα, θα καταστεί εφικτή μέσω της αναθεώρησης και εξέτασης κανονισμών. Τον περιορισμό των νομοθεσιών και των γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσω της αξιοποίησης της ψηφιοποίησης. Θα επέλθει μέσω του περιορισμού της χρήσης του νέου πλαισίου, με στόχο αυτό να αξιοποιείται όποτε είναι απολύτως αναγκαίο.

Μεταξύ άλλων, οι αρχηγοί των κρατών μελών της ΕΕ επικαλούνται τις προειδοποιήσεις που έκανε πριν από ένα χρόνο ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος είχε υποδείξει πως εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει πορεία θα χάσει την ανταγωνιστικότητα της έναντι οικονομιών άλλων χωρών. Παράλληλα, αναφέρουν πως η απλοποίηση αποτελεί καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας πως οι κανόνες και οι νόμοι επιβραδύνουν και δημιουργούν εμπόδια στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Ταυτόχρονα, τονίζουν την ανάγκη για διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευημερίας της ΕΕ. «Η έκθεση του Μάριο Ντράγκι αποτελεί την πυξίδα για την πορεία μας προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένου του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, αλλά και για την προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικούς τους ευρωπαϊκούς κανόνες» τονίζεται στην επιστολή.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζουν ότι μέχρι το τέλος του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε συστηματική μελέτη για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και θα προτείνει τρόπους για την κατάργηση παρωχημένων ή υπερβολικών ρυθμίσεων, καθώς και για τη μείωση ή απαλοιφή περιττών κανόνων. Σύμφωνα με την επιστολή θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά στους τομείς των υπηρεσιών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί η καινοτομία και βιομηχανία, να διασφαλιστεί η οικονομική ασφάλειας να προωθηθεί άμεσα η Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Καταλήγοντας, υπογραμμίζουν πως η μείωση της γραφειοκρατίας είναι ύψιστης και επείγουσας σημασίας.