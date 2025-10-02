Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη προτάσεις για στοχευμένες αλλαγές στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, με στόχο την απλούστευση διαδικασιών, τη μείωση γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν την απελευθέρωση πόρων, ώστε οι κυβερνήσεις να επικεντρωθούν σε υγιή δημοσιονομική διαχείριση και ανάπτυξη. «Οι σημερινές προτάσεις μειώνουν τα διοικητικά βάρη και καθιστούν πιο αποτελεσματικές τις δραστηριότητες εποπτείας και χρηματοδότησης», σημείωσε.

Τρεις άξονες αλλαγών

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

Εξορθολογισμός δημοσιονομικής εποπτείας , με κατάργηση παρωχημένων διατάξεων και απλοποίηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, σε ευθυγράμμιση με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης .

, με κατάργηση παρωχημένων διατάξεων και απλοποίηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, σε ευθυγράμμιση με το νέο . Ενίσχυση εποπτείας σε κράτη μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, με πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και βελτίωση της μετα-προγραμματικής εποπτείας .

σε κράτη μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, με πιο και βελτίωση της . Νέα στρατηγική χρηματοδότησης για κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης, αντικαθιστώντας τη μέθοδο «συνακόλουθης» χρηματοδότησης με πιο ευέλικτη και αποδοτική προσέγγιση, ήδη δοκιμασμένη σε προγράμματα όπως το NextGenerationEU και η μακροοικονομική στήριξη για την Ουκρανία.

Στόχος η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ΕΕ

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του θεματολογίου απλούστευσης, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο 2025, και εντάσσεται στη δέσμευσή της για μια πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση, με διασφάλιση παράλληλα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.