Τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής δεν παραπέμπουν σε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση ανέφερε τη Δευτέρα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας παράλληλα την «αδυναμία της Κυβέρνησης να πραγματοποιήσει διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και τους επηρεαζόμενους φορείς σε ένα θέμα τόσο κρίσιμο για την οικονομία του τόπου».

Ο ΓΓ είχε συνάντηση, στα γραφεία του κόμματος, στη Λευκωσία, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), όπου, σύμφωνα ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, ο κ. Στεφάνου επανέλαβε τη θέση του κόμματος πως η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αναγκαίο να προχωρήσει, αλλά με ρυθμίσεις που θα στηρίζουν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που σήμερα δεν καταβάλλουν φόρο εισοδήματος αλλά επωμίζονται τις έμμεσες φορολογίες.

Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει δημόσια τις δικές του προτάσεις, κάτι που θα πράξει και στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή με γνώμονα ένα φορολογικό σύστημα απλό, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο, αναφέρεται περαιτέρω.

Εκ μέρους της ΟΕΒ συμμετείχαν οι Γιώργος Παντελίδης (Πρόεδρος), Μιχάλης Αντωνίου (Γενικός Διευθυντής) και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος (Λειτουργός) και εκ μέρους του ΑΚΕΛ συμμετείχαν οι Χάρης Πολυκάρπου (Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας) και Βάκης Χαραλάμπους (Μέλος Τομέα Οικονομίας).