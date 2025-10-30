Περισσότεροι από 173.000 πολίτες έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στο σχέδιο της Τράπεζας Κύπρου που προσφέρει αρκετά προνόμια και εκπτώσεις σε δάνεια και αγορές κατοικίας και το οποίο είχε ανακοινωθεί πέρσι. Στο εν λόγω σχέδιο μπορεί να εγγραφεί οποιασδήποτε πελάτης της τράπεζας, χωρίς καμία χρέωση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κλικ μέσω της εφαρμογής της τράπεζας στο κινητό.

Τα πιο πάνω αφορούν το σχέδιο «pronomia» της Τράπεζας Κύπρου, που μέσα σε ένα χρόνο έχει ήδη μοιράσει ταξίδια και άλλα ωφελήματα σε πελάτες της που επέλεξαν να εγγραφούν και να κάνουν χρήση των προνομίων που τους προσφέρει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», μέχρι στιγμής περίπου 8.000 άτομα επωφελήθηκαν από εκπτώσεις, συναυλίες και άλλες εκπλήξεις, επιπλέον 500 τυχεροί είχαν κερδίσει εισιτήρια για το Eurobasket, ενώ άλλα 300 άτομα εισιτήρια για συναυλία της Άννας Βίσση, σε προνομιακή θέση.

Από τη Formula 1 ως τη Lady Gaga

Πέραν από διάφορα άλλα προνόμια, που θα αναλυθούν πιο κάτω, όσοι είναι μέλη του σχεδίου, ανεξαρτήτως βαθμίδας, μπαίνουν σε εβδομαδιαία κλήρωση, με έναν τυχερό να κερδίζει ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο και εισιτήρια για το γεγονός που θα επιλέξουν.

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος προνομίων, οι νικητές είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε εντυπωσιακούς προορισμούς και εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία από τις επιλογές των τυχερών μέχρι σήμερα. Η Formula 1 αποτέλεσε για πολλούς την απόλυτη επιλογή, με προορισμούς όπως η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Ιταλία και φυσικά η θρυλική Μόντζα να ήταν μεταξύ των ταξιδιών που πλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου στους τυχερούς. Άλλοι προτίμησαν την Disneyland ή και τη μουσική, αφού για παράδειγμα τυχεροί επέλεξαν να παρευρεθούν σε συναυλίες του Robbie Williams στη Φρανκφούρτη, των Coldplay και το «Mamma Mia» στο Λονδίνο, τον Calum Scott στη Βαρκελώνη, και τη Lady Gaga στη Στοκχόλμη.

Οι πιο φανατικοί φίλαθλοι προτίμησαν ποδοσφαιρικά παιχνίδια, όπως το Barcelona vs Osasuna στο Καμπ Νου και το Paris Saint-Germain vs Paris FC στο Παρίσι.

Πώς δουλεύει

Το σχέδιο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, «Silver», «Gold» και «Diamond», με τη κάθε μια να φέρει μαζί της διαφορετικά προνόμια.

Για να ενταχθεί κάποιος πελάτης στο σχέδιο θα πρέπει ωστόσο να πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να καταθέτει το μηνιαίο του εισόδημα, να είναι κάτοχος κάρτας, να είναι ενεργός συνδρομητής του 1bank και να είναι συνεπής και αξιόπιστος πελάτης. Από εκεί και πέρα, βάσει κάποιων άλλων κριτηρίων, ο κάθε πελάτης μπορεί να ενταχθεί σε διαφορετική κατηγορία, από τις τρεις που υπάρχουν, με επιπλέον προνόμια.

Συγκεκριμένα, για όσους εντάσσονται την κατηγορία «Silver» εξαιρούνται από τα έξοδα δανείου, ενώ είναι δικαιούχοι έκπτωσης 10% σε νέα συμβόλαια ασφάλειας οικίας και αυτοκινήτου με τις Γενικές Ασφάλειες, 5% έκπτωση για νέα συμβόλαια Personal Accident με τη Eurolife.

Επίσης, έχουν πρόσβαση σε εκπτωτικά κουπόνια, κληρώσεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Δικαιούνται 25% πρόσθετους βαθμούς στο σχέδιο ανταμοιβής, 0,10% χαμηλότερο επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια, 0,50% χαμηλότερο δάνειο για νέο προσωπικό δάνειο, αλλά και προνομιακές εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα.

Όσον αφορά τη δεύτερη βαθμίδα, για να μπει κάποιος στο «Gold» θα πρέπει πέραν των πιο πάνω να έχει καταθέσεις τουλάχιστον 50.000 ευρώ και να διατηρεί στεγαστικό δάνειο.

Στα προνόμια, πέραν από προνομιακές προσφορές που ισχύουν για το «Silver», αμείβεται με διπλάσιους βαθμούς στο σχέδιο ανταμοιβής, με 0,15% χαμηλότερο επιτόκιο σε νέα στεγαστικά δάνεια, 1% χαμηλότερο επιτόκιο σε νέο προσωπικό δάνειο, 10% έκπτωση σε νέα συμβόλαια με Personal Accident με την Eurolife και 10% έκπτωση σε νέα συμβόλαια ασφάλειας οικίας και αυτοκινήτου με τις Γενικές Ασφάλειες.

Για τη βαθμίδα «Diamond», οι προϋποθέσεις είναι ο πελάτης να έχει το ελάχιστο 100.000 ευρώ σε καταθέσεις και στεγαστικό δάνειο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

Όσοι βρίσκονται σε αυτή τη βαθμίδα, απολαμβάνουν τριπλάσιους βαθμούς στο σχέδιο ανταμοιβή, 0,20% χαμηλότερο επιτόκιο για νέο στεγαστικό, 2% χαμηλότερο επιτόκιο σε νέο προσωπικό δάνειο, 15% έκπτωση στις Γενικές Ασφάλειες, 20% σε συμβόλαιο Personal Accident και 7,5% σε Medica στα συμβόλαια της Eurolife, αλλά και 15% έκπτωση σε αγορά ακινήτου από την Remu.