Στο ιστορικό ρεκόρ των €581,8 εκατομμυρίων ανήλθαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο του 2025, αγγίζοντας το επίπεδο ρεκόρ των €2,47 δισεκατομμυρίων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2025.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν σε €581,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (€511,4 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.472,9 εκ. σε σύγκριση με €2.121,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 16,5%.

Σημειώνεται ότι τον φετινό Αύγουστο οι αφίξεις τουριστών είχαν ανέλθει στις 602.026, σε σύγκριση με 554.923 τον περσινό Αύγουστο.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Αύγουστο του 2025 ανέρχεται σε €966,41 σε σύγκριση με €921,59 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,9%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,1% του συνόλου των τουριστών τον Αύγουστο του 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €112,74 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 17,5% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €152,44.

Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,0%), ξόδεψαν €96,15 ημερησίως.