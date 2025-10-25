Άνοδο σε όλα τα επίπεδα καταγράφει ο τουριστικός κλάδος, κατακτώντας πρωτιές και επιτυγχάνοντας νέα ρεκόρ. Ήδη το 2025 αναμένεται να αγγίξει νέα ιστορικά επίπεδα, ενώ η καλή πορεία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και το 2026.

Ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κούμης έδωσε χθες μια συνολική εικόνα όσον αφορά στον κλάδο, κατά την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου για το 2026. Μεταξύ των όσων ανέφερε, ξεχωρίζουν η αύξηση της συνεισφοράς του τουρισμού στο κυπριακό ΑΕΠ, η άνοδος σε επίπεδα ρεκόρ των εσόδων και των αφίξεων, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, καθώς και ο καταρτισμός νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού.

Αναλυτικότερα, ο Κώστας Κουμής εξέφρασε την αισιοδοξία ότι και το 2026 θα συνεχιστεί η καλή πορεία του τουρισμού, η οποία το 2025 θα καταγράφει νέα επίπεδα ρεκόρ. Προσεχώς και εντός του 2026, αναμένονται σύμφωνα με τον κ. Κουμή: (α) Η έγκριση της τροποποιημένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, (β) δράσεις για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό και (γ) ένα σύγχρονο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας στον τομέα του τουρισμού.

Ειδική αναφορά έκανε ο υφυπουργός Τουρισμού σε σχέση με την αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου στο κυπριακό ΑΕΠ, Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι συνεισφορά του τουρισμού το 2025 έφτασε στο 14% του ΑΕΠ, από 13,3% το 2024. Αντίστοιχα, οι αφίξεις περιηγητών την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025 κατέγραψαν αύξηση 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 41% σε ορίζοντα τριετίας. Σημείωσε συγκεκριμένα ότι το 1ο ενιάμηνο του 2025 ήταν το καλύτερο στην ιστορία του τουρισμού της χώρας, ενώ η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στην ΕΕ ως προς τη διαμονή σε αδειούχα καταλύματα. Συμπλήρωσε, ότι η Κύπρος κατατάσσεται επίσης στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε σχέση με την άνοδο των εσόδων από τον τουρισμό για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αφού τα έσοδα από τον τουρισμό για το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 21,3%.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου για το 2026, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι ανέρχεται στα €74,6 εκ., εκ των οποίων, €27,7 εκ. (37,1%), έχουν προϋπολογιστεί για ενημερωτικές εκστρατείες και δράσεις προβολής, €14,9 εκ. (20%), ως δαπάνες συνδεδεμένες με σχέδια επιχορηγήσεων που αφορούν κυρίως την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, €19,5 εκ. (25%), αφορά λειτουργικής μορφής δαπάνες, εκ των οποίων τα €6,1 εκ. (8,2%) δαπάνες για φιλοξενία της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα προϋπολογίζονται για άλλες δαπάνες.

Αναφερόμενος στην αεροπορική συνδεσιμότητα, είπε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Aviation Council International του περασμένου Ιουνίου, η Κύπρος βρέθηκε στη δεύτερη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης στη σύγκριση των ετών 2025 με 2019, ενώ έχει καταταχθεί στην πρώτη θέση στην σύγκριση των ετών 2025/2024, ως αποτέλεσμα της πρόσθεσης απευθείας πτήσεων από αεροδρόμια Ευρώπης και Μ. Ανατολής.

Για την Κυπριακή Προεδρία, είπε ότι πράγματι υπάρχει ένα κενό στην απευθείας σύνδεση του αεροδρομίου της Λάρνακας με τις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαδικασία προσφορών από το Υπουργείο Μεταφορών.