Η κυπριακή ναυτιλία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της πράσινης μετάβασης, παρά την απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) να αναβάλει για έναν χρόνο τις συζητήσεις για το πλαίσιο Net Zero Framework (NZF), το οποίο θα καθορίσει τα μέτρα για τη σταδιακή απανθρακοποίηση του παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα.

Η πλειοψηφία των κρατών-μελών του ΙΜΟ αποφάσισε πρόσφατα την αναβολή της διαδικασίας, έπειτα από μια έντονη εβδομάδα διαβουλεύσεων, μεταθέτοντας τις τελικές αποφάσεις για το επόμενο έτος. Το NZF θα καθορίσει τον μηχανισμό και τις πολιτικές που θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, δίνοντας τη δυνατότητα σε πλοιοκτήτες και επενδυτές να κινηθούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), η απόφαση της αναβολής, αν και καθυστερεί τις τελικές ρυθμίσεις, προσφέρει πολύτιμο χρόνο για την επίτευξη μιας ευρύτερης συναίνεσης και την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων που θα διασφαλίζουν μια ισορροπημένη και ρεαλιστική μετάβαση. Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η περίοδος αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί δημιουργικά, μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις και ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς συζητήσεις υπό τον ΙΜΟ.

Η κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία, ένας από τους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα παγκόσμιο και ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως τονίζεται, η απουσία ενός τέτοιου μηχανισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε κατακερματισμό και περιφερειακές αποκλίσεις, με συνέπεια την αύξηση του κόστους και την απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Αντιθέτως, μια διεθνώς αποδεκτή και συνεργατική προσέγγιση θα ενισχύσει το μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Το ΚΝΕ δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στον στόχο της βιώσιμης και ανταγωνιστικής ναυτιλίας, συνεχίζοντας να εργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια για μια βιομηχανία πλήρως εναρμονισμένη με τις διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.