Είμαστε πανέτοιμοι για διάλογο και με σημερινή επιστολή μας καλούμε τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’ να άρουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Chief Operating Officer της Eurogate, Αλέξανδρος Δημητριάδης, δίνοντας διευκρινίσεις γύρω από μια σειρά αιτημάτων, κάποια εκ των οποίων, όπως σημείωσε, δεν αφορούν καν την ίδια την εταιρεία.

Απαντώντας σε σχέση με το αίτημα για παραχώρηση και 5ης μέρας στους μεταφορείς για να μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι, με βάση τη συμφωνία παραχώρησης από το κράτος, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να δίνει τρεις μέρες αλλά έχει ήδη δώσει τέσσερις μέρες. «Η 5η μέρα που ζητούν δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για λόγους χωρητικότητας του λιμανιού», είπε και επεσήμανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται αύξηση 20% στην άφιξη εμπορευματοκιβωτίων, κάτι που δημιουργεί «έντονα προβλήματα πίεσης χώρου εδώ στο λιμάνι και το γνωρίζουν και οι μεταφορείς Α’ και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων».

Το 2023, συνέχισε, είχαμε 200 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, το 2024 είχαμε 250 χιλιάδες, ενώ το 2025 αναμένεται να κλείσει με περίπου 280 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια και τόνισε πως «αν παραχωρήσουμε ακόμη μια μέρα αυτό σημαίνει πως έμμεσα θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα χωρητικότητας, με κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού και σοβαρούς κινδύνους στην εξυπηρέτηση της ενδοχώρας».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «σε μετέπειτα φάση, που θα δούμε τι θα κάνουμε με λύσεις που προκρίνουμε για επέκταση χώρων στο λιμάνι, ίσως να είμαστε σε θέση να δώσουμε αυτήν επιπρόσθετη μέρα». Όσον αφορά στο θέμα για την αποδέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων, ο κ.Δημητριάδης εξήγησε πως «με βάση διεθνείς πρακτικές κρατάμε τα εμπορευματοκιβώτια προσωρινά και για να τα παραδώσουμε θέλουμε εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη τους, ενώ οι μεταφορείς θέλουν να τα παραλαμβάνουν χωρίς αποδέσμευση». Αυτό, σημείωσε, εμπίπτει στον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και υπέδειξε πως είναι θέμα διαδικασιών που δεν σχετίζεται με την Eurogate. Αν και διεθνώς σε άλλα λιμάνια ο θεσμός λειτουργεί ομαλά, όπου η αποδέσμευση εκδίδεται με το «pre-arrival notice», συνέχισε, «στην Κύπρο δεν φροντίζουν να εκδοθεί το έντυπο αποδέσμευσης και έτσι έρχεται ο μεταφορέας και η αποδέσμευση δεν έχει εκδοθεί».

Το θέμα, ανέφερε ο Αλέξανδρος Δημητριάδης, έχει τεθεί την περασμένη Δευτέρα σε σύσκεψη με τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων «και τους εξηγήσαμε τι μπορεί να γίνει για να γίνεται ομαλά η διαδικασία, αλλά σαν θεσμός δεν μπορεί να καταργηθεί». Σημείωσε ακόμη πως υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ θέτει, όπως ο χρόνος μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων που πρέπει άμεσα να αποκρίνονται από το λιμάνι στη βάση εθνικών και διεθνών νομοθεσιών και κανονισμών. «Εμείς ακολουθούμε αυτήν την οδηγία και νομοθεσία, ενώ αυτοί λένε πως δεν μπορούν να έρχονται όποτε τους ειδοποιήσουν για να μεταφέρουν τα φορτία αυτά», ανέφερε και τόνισε πως «αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί δεν άπτεται της δικής μας αρμοδιότητας».

Ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι Λεμεσού με την απεργία των μεταφορέων Α’, ο Διευθυντής της Eurogate δήλωσε ότι από αύριο δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση άλλων πλοίων «και θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι». Έχουν εξυπηρετηθεί πλοία που έφτασαν την Παρασκευή, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ αύριο πρωί θα εξυπηρετηθεί ένα ακόμη πλοίο και μετά δεν θα υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος, είπε ο κ. Δημητριάδης, καλώντας τους μεταφορείς Α’ να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να προσέλθουν σε διάλογο.