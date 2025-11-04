Έτοιμα είναι τα κόμματα να ριχθούν στη μάχη για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Την Παρασκευή το απόγευμα αρχίζει η συζήτηση των έξι νομοσχεδίων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του Εφόρου Φορολογίας και των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα πήραν την «πάσα» που τους έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ζήτησε τη συνεργασία όλων, προκειμένου η φορολογική μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας πως η όποια καθυστέρηση θα είναι εις βάρος του εισοδήματος των πολιτών.

Ομόφωνα χθες τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών αποφάσισαν να πραγματοποιούν συχνές συνεδρίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση, έτσι ώστε να εξεταστούν εις βάθος τα νομοθετήματα. Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως, παρά την καθυστέρηση από πλευράς της κυβέρνησης, η επιτροπή θα βρίσκεται σε συνεχή συνεδρία. Μάλιστα, εξέφρασε την προσδοκία για συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας στο ανώτατο επίπεδο, έτσι ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά.

Την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, θα παρουσιάσει τα έξι νομοσχέδια και παράλληλα θα παραθέσει στους βουλευτές τις 33 τροποποιήσεις που έγιναν από τα αρχικά νομοθετήματα, τα οποία είχαν τεθεί το περασμένο καλοκαίρι σε δημόσια διαβούλευση. Είναι δεδομένο πως ο υπουργός θα ζητήσει τη συνολική έγκριση των νομοθετημάτων από τη Βουλή και όχι σε δύο δόσεις, όπως επιδιώκουν κάποια κόμματα.

Συγκεκριμένα, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ είχαν δηλώσει –και δημόσια– την ετοιμότητά τους να ψηφίσουν, πριν από το τέλος του χρόνου, την αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500, την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5%.

Εξάλλου, για τα υπόλοιπα μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής –και τα οποία έχουν προστεθεί στη μεταρρύθμιση ως αντιστάθμισμα των φοροεκπτώσεων πέραν των €150 εκατ.– γίνονται σκέψεις να συζητηθούν τη νέα χρονιά.

Δεν θα προλάβουν

Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θεωρούν πως είναι απίθανο να ολοκληρωθεί η εξέταση των νομοσχεδίων πριν από το τέλος του χρόνου, καθώς σε αυτά περιλαμβάνονται περίπλοκες πρόνοιες και πολλά τεχνικά ζητήματα.

Παράλληλα, βουλευτές έθεσαν αίτημα να συμμετέχει η εκτελεστική εξουσία σε ανώτατο επίπεδο σε όλες τις συνεδρίες, καθώς για πολλά ζητήματα απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις.

Από την άλλη, κυβερνητική πηγή ανέφερε πως δεν υπάρχει πρόβλημα να εγκριθεί στο σύνολό του το πακέτο της φορομεταρρύθμισης το πρώτο δίμηνο του 2026. Η κυβερνητική πλευρά παρουσιάζεται αισιόδοξη ότι με τις 33 αλλαγές που έγιναν στα νομοσχέδια –καθώς από αυτά αφαιρέθηκαν κάποιες πρόνοιες και άλλες τροποποιήθηκαν– θα διασκεδαστούν οι επιφυλάξεις των κομμάτων.

Μάλιστα, θεωρεί πως κατά τον διάλογο που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες με τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς συνδέσμους έχει καλυφθεί αρκετός δρόμος. Από την άλλη, υπάρχουν επαγγελματικοί σύνδεσμοι που εξακολουθούν να διατηρούν αρκετές επιφυλάξεις για διάφορες πρόνοιες, θεωρώντας ότι θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Πολλές οι αλλαγές

Υπενθυμίζεται ότι από τα νομοσχέδια έχουν αφαιρεθεί έξι πρόνοιες που προκαλούσαν μεγάλες αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόνοια για την προσαρμογή των αποδοχών των διευθυντών και των υπαλλήλων των εταιρειών.

Στις αλλαγές που έγιναν περιλαμβάνεται ότι η σφράγιση των επιχειρήσεων που έχουν φορολογικές οφειλές και δεν εκδίδουν νόμιμες αποδείξεις θα γίνεται μετά από τρεις γραπτές ειδοποιήσεις προς τον φορολογούμενο, χωρίς την έκδοση σχετικού διατάγματος.

Επίσης, έχει καθοριστεί ότι ο ειδικός τρόπος φορολόγησης 8% επί των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) θα εφαρμόζεται μέχρι το διπλάσιο των απολαβών του εργαζομένου, στη βάση εγκεκριμένου σχεδίου παροχής εργοδότη, με ανώτατο όριο €1 εκατ. εντός 10 ετών.

Αυξήθηκαν τα μέγιστα όρια ανά κατηγορία ελεγχόμενων συναλλαγών που απαλλάσσουν τον φορολογούμενο από την υποχρέωση τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης, για χρηματοδοτικές συναλλαγές το όριο αυξήθηκε σε €10 εκατ.,,για αγοραπωλησίες αγαθών σε €5 εκατ. και για άλλες συναλλαγές σε €2,5 εκατ., από €750.000 που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, απλοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για άτομα μη κατοίκους στη Δημοκρατία, όταν έχουν υποστεί παρακράτηση φόρου.

Επιπρόσθετα, μεταφέρθηκε η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων από τις 31 Δεκεμβρίου στις 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους, ενώ αυξήθηκε το όριο μικτού εισοδήματος για υποβολή ελεγμένων λογαριασμών αυτοτελώς εργαζομένων από €100.000 σε €120.000 (σήμερα είναι €70.000).

Τροποποιήθηκε και ο ορισμός του non-domicile, ώστε να εμπίπτουν σε αυτόν άτομα που απουσίαζαν εκτός Κύπρου για περίοδο πέραν των 17 ετών. Σε τέτοια περίπτωση θα είναι εφικτή η επέκταση του καθεστώτος μη κάτοικου της Δημοκρατίας με την καταβολή εφάπαξ ποσού ανά πενταετία.

Μειώθηκε το εφάπαξ ποσό για την επέκταση της πενταετίας του καθεστώτος μη κάτοικου από €1.250.000 σε €250.000.

Τέλος, το εισπρακτικό μέτρο της δέσμευσης μετοχών θα εφαρμόζεται για οφειλόμενους φόρους άνω των €100.000, αντί για €3.000.