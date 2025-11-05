Ήπια επιβράδυνση της αύξησης του στο 2%, σε ετήσια βάση, παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2025 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος κατασκευάζεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, διατηρώντας σταθερό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης κάτι που υποδηλώνει, σύμφωνα με το ΚΟΕ, ότι «η κυπριακή οικονομία συνεχίζει μια θετική πορεία, εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας».

Η άνοδος αυτή, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το ΚΟΕ, ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2,0% τον Σεπτέμβριο, 2,1% τον Αύγουστο και κατά 2,2% τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σημειώνει ότι κατά τον Οκτώβριο του 2025, η πορεία του Σύνθετου Προπορευόμενου Οικονομικού Δείκτη χαρακτηρίστηκε από σταθερό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης, γεγονός που αντανακλά την σχετική ισορροπία ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές τάσεις των επιμέρους δεικτών.

Αναφέρει επίσης ότι η ενίσχυση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ, σε συνδυασμό με τη θετική πορεία των τουριστικών αφίξεων, του λιανικού εμπορίου και των πωλητηρίων εγγράφων ακινήτων, καθώς και με τη μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent, συνέβαλαν στην μεγέθυνση του Δείκτη.

Αντίθετα, σύμφωνα με το ΚΟΕ, η μείωση του – προσαρμοσμένου ως προς τη θερμοκρασία – όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος έχει σημαντική βαρύτητα στη σύνθεση του ΣΠΟΔ, συγκράτησε τον θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ.

ΚΥΠΕ