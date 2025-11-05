Αισιόδοξα είναι τα μνήματα που έλαβε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής για την επόμενη τουριστική σεζόν από τις συναντήσεις που είχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο με τον ίδιο να σημειώνει ότι «ο κύριος στόχος για μας πλέον είναι η αύξηση των επισκεπτών κατά τη χειμερινή περίοδο, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε πολύ εντατικά προκειμένου να το επιτύχουμε».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δυναμική είναι η παρουσία της Κύπρου, στη διεθνή έκθεση τουρισμού (World Travel Market), στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου παγκόσμιως καθώς συμμετέχουν πάνω από 5.000 εκθέτες, από 180 χώρες, ενώ την επισκέπτονται περί των 45.000 επαγγελματιών του τουρισμού από όλη την υφήλιο.

Για μια ακόμη χρονιά τα μηνύματα από την πρώτη μέρα ήταν αισιόδοξα για τη Κύπρο ενώ από την μεριά του Υφυπουργείου Τουρισμού της χώρας έμφαση δόθηκε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και το χειμώνα. Όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, η σειρά συναντήσεων που είχε με τουριστικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες ολοκληρώθηκαν όλες με πλήρη ικανοποίηση ενώ εξαιρετικά αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για την επόμενη τουριστική σεζόν.

Με δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης αργά το βράδυ της Τρίτης ο Υφυπουργός μεταξύ άλλων εξέφρασε αισιοδοξία για τις δυνατότητες που έχει η Κύπρος να υποδέχεται τουρίστες και το χειμώνα.

«Είμαστε εδώ κάθε χρόνο στο πλαίσιο της έκθεσης και συναντιόμαστε με τους στρατηγικούς εταίρους της χώρας μας. Τα μηνύματα που λάβαμε απ’ αυτές τις συζητήσεις είναι πολύ ικανοποιητικά», είπε.

Από την μια, πρόσθεσε, «για το πόσο ωραία πέρασαν οι επισκέπτες μας το καλοκαίρι και από την άλλη για το πως θα ετοιμαστούμε ώστε και η επόμενη χρονιά να είναι το ίδιο επιτυχημένη με το 2025».

«Από τις συναντήσεις μας προκύπτει πως είναι όλοι τους πολύ ευχαριστημένοι», τόνισε ο κ. Κουμής.

Παράλληλα, σημείωσε πως ως Υφυπουργείο Τουρισμού και ως κυβέρνηση «θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς με στόχο ακόμη και την επιπλέον άνοδο του τουριστικού μας προϊόντος».

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, «το πλέον σημαντικό για μας είναι να ενδυναμωθεί η τουριστική περίοδος του χειμώνα», υπογραμμίζοντας πως «επι της ουσίας το φετινό καλοκαίρι αγγίξαμε κορυφή, γεγονός που φαίνεται άλλωστε από τους αριθμούς και τις διάφορες μετρήσεις».

Ο κ. Κουμής είπε επίσης ότι «αξίζει να σημειωθεί πως η Κύπρος αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία είναι η Ευρωπαϊκή χώρα με την υψηλότερη άνοδο σε σύγκριση με το 2023 και το 2024».

«Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό στα έσοδα μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός.

Υπογράμμισε πως «ο κύριος στόχος για μας πλέον είναι η αύξηση των επισκεπτών κατά τη χειμερινή περίοδο, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε πολύ εντατικά προκειμένου να το επιτύχουμε», ανέφερε κ. Κουμής.

