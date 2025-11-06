Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ απέρριψαν την κυβερνητική πρόταση για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, η εργοδοτική πλευρά έχει αποδεχθεί όλες τις απαιτήσεις των συντεχνιών πλην της καθολικής εφαρμογής της ΑΤΑ, που θεωρείται το «τελευταίο φύλλο συκής» των εργοδοτών.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, καταλυτικό στοιχείο για την απόρριψη αποτέλεσε η πρόνοια της τελευταίας στιγμής που καλεί τους εργοδότες να εξουσιοδοτήσουν τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους. Ο κ. Αντωνίου εξήγησε ότι η πρόνοια αυτή «λειτούργησε ως θρυαλλίδα» για την τελική απόφαση, καθώς θεωρήθηκε πως αναιρεί όσα είχαν συμφωνηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι εργοδότες είχαν προτείνει 100% ΑΤΑ για χαμηλόμισθους, με κλιμάκωση και ανώτατο όριο απολαβών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Παρά ταύτα, ανέφερε πως η κυβερνητική πρόταση προβλέπει πλήρη καταβολή χωρίς οροφή ή κλιμάκωση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Σε σχέση με τον εθνικό κατώτατο μισθό, ο κ. Αντωνίου είπε ότι οι εργοδότες είχαν δεχθεί να προστίθεται η ΑΤΑ κάθε δύο χρόνια, παρότι το θέμα δεν σχετίζεται με τις μεταβατικές συμφωνίες 2017–2023. Ωστόσο, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει ετήσια απόδοση της ΑΤΑ, γεγονός που, όπως σημείωσε, ξεπερνά τα όρια συνεννόησης.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χαρακτήρισε τα ζητήματα ΑΤΑ και φορολογικής μεταρρύθμισης «συγκοινωνούντα δοχεία», επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι εργοδότες να απορρίπτουν προτάσεις που ωφελούν εργαζόμενους και παρέχουν κίνητρα, ενώ παράλληλα στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που δίνουν οφέλη στην εργοδοτική πλευρά.

Ο κ. Μάτσας τόνισε ότι η αναφορά σε «μέτρα» που προκάλεσε αντίδραση στην ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ ερμηνεύεται «αποσπασματικά και επιλεκτικά», καθώς συνδυάζεται με κίνητρα και όχι με υποχρεωτική επέκταση. Υπογράμμισε επίσης ότι τα περισσότερα σημεία που θίγουν οι εργοδότες έχουν ξεπεραστεί από μήνες, όπως το πλαφόν στους μισθούς και η κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ, ενώ η τελευταία εκκρεμότητα αφορούσε τη συχνότητα καταβολής της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η στάση των εργοδοτών θέτει σε κίνδυνο το σύστημα εργασιακών σχέσεων και «υποβαθμίζει τους θεσμούς» που συμμετείχαν στον κοινωνικό διάλογο. Παράλληλα, προανήγγειλε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για αξιολόγηση της κατάστασης, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, περιλαμβανομένων πιθανών μέτρων αντίδρασης.

Τέλος, επισήμανε ότι η στάση της κυβέρνησης θα είναι καθοριστική για την επόμενη φάση, σημειώνοντας πως, αν υπάρχει έστω και μικρό περιθώριο για συμφωνία, οι συντεχνίες «θα το δουν».