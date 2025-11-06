Έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απεργία των μεταφορέων Α’ στο λιμάνι της Λεμεσού εκφράζει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αξιοπιστία της Κύπρου ως ναυτιλιακού κόμβου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η απεργία έχει προκαλέσει παρατεταμένη δυσλειτουργία στα κυπριακά λιμάνια, και ειδικότερα στον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού, όπου επικρατεί επιχειρησιακό βραχυκύκλωμα.

Η αδυναμία παραλαβής γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων έχει οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των εκφορτώσεων, με τους αποθηκευτικούς χώρους να έχουν κορεστεί και αρκετά πλοία να παραμένουν ακινητοποιημένα είτε στο λιμάνι είτε στο αγκυροβόλιο.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ήδη πλοιοκτήτριες εταιρείες τακτικών γραμμών έχουν προχωρήσει σε αλλαγή δρομολογίων, παραλείποντας την Κύπρο από τους σταθμούς τους. Το γεγονός αυτό, σημειώνεται, αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κρίσης και τις άμεσες επιπτώσεις στις εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας.

Η συνεχιζόμενη απεργία, καταλήγει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, υποσκάπτει τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου ναυτιλιακού και εμπορικού κόμβου στην ανατολική Μεσόγειο και απαιτεί άμεση επίλυση για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των λιμανιών.