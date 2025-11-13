Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν «πράσινο φως» για την προώθηση, το συντομότερο δυνατόν εντός του 2026, της επιβολής τελωνειακών δασμών σε μικρά δέματα χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην ΕΕ. Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει κυρίως κινεζικές πλατφόρμες όπως Shein και Temu, οι οποίες αποστέλλουν εκατομμύρια δέματα ετησίως προς ευρωπαίους καταναλωτές.

Αρχικά, η κατάργηση της απαλλαγής δασμών για δέματα έως 150 ευρώ είχε προγραμματιστεί για το 2028. Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος αποστολών –κυρίως από την Κίνα– έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ενίσχυσε την πίεση προς τους ευρωπαίους πολιτικούς να επιταχύνουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου, σύμφωνα με το Reuters.

Στόχος της ΕΕ είναι να αντιμετωπίσει το άνισο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις μαζικές εισαγωγές προϊόντων χαμηλού κόστους, ενισχύοντας παράλληλα τον τελωνειακό έλεγχο, την διαφάνεια και την φορολογική συμμόρφωση.

Capital.gr