Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) επικεντρώνει το έργο της στη διερεύνηση πιθανών στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων, όπως ανέφερε στη Βουλή η Πρόεδρός της Εύα Παντζαρή, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2026 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Έρευνα σε χονδρικές και λιανικές τιμές καυσίμων

Η κλαδική έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2024, καλύπτει τις τιμές χονδρικής και λιανικής για βενζίνη 95 και 98 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης για τα έτη 2023–2024. Αποφασίστηκε λόγω διαφοροποιήσεων στις λιανικές τιμές, οι οποίες ενδέχεται να υποδηλώνουν περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η κ. Παντζαρή είπε ότι η ΕΠΑ έχει συλλέξει μεγάλο όγκο στοιχείων που βρίσκονται υπό ανάλυση, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται σε περίπου έναν χρόνο.

Αυξημένη κινητικότητα στις συγκεντρώσεις και νέες έρευνες

Για το 2025 καταγράφηκαν 69 κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων, αριθμός αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η Επιτροπή χειρίστηκε δύο καταγγελίες και προχώρησε σε δύο αυτεπάγγελτες έρευνες για:

την αγορά έτοιμου μπετόν ,

, τη λιανική αγορά νωπού κρέατος αμνοεριφίων, όπου έγιναν αιφνίδιοι έλεγχοι.

Η ΕΠΑ προχώρησε επίσης σε έκθεση αιτιάσεων για εταιρείες παραγωγής τούβλων και επέβαλε πρόστιμα, μεταξύ των οποίων €1.947.140,71 σε 12 εταιρείες σκυροδέματος για παραβάσεις του άρθρου 3.

Έρευνες σε γάλα και ανώνυμες αναφορές

Η Επιτροπή συνεχίζει την κλαδική έρευνα στον τομέα του γάλακτος (αιγινό, πρόβειο, αγελαδινό) για την περίοδο Ιούλιος 2022–Σεπτέμβριος 2023, με μεγάλο όγκο δεδομένων ήδη συλλεγμένο.

Για τον δίαυλο ανώνυμων αναφορών, η Πρόεδρος ανέφερε ότι πολλά παράπονα δεν είναι τεκμηριωμένα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται διερεύνηση.

Διοικητικά στοιχεία και προκλήσεις στελέχωσης

Από την αρχή του 2025 έως τις 31 Οκτωβρίου η ΕΠΑ συνεδρίασε 67 φορές και εξέδωσε 70 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 63 αφορούσαν συγκεντρώσεις. Παράλληλα, παραμένουν έξι κενές θέσεις, ενώ μόνο 20 από τους 35 υπαλλήλους αποτελούν επιστημονικό προσωπικό.

Στον προϋπολογισμό 2026 προβλέπεται αύξηση 7%, κυρίως λόγω δαπανών προσωπικού, καθώς και πιστώσεις για εξειδικευμένες έρευνες, ανάπτυξη λογισμικών και στενοτύπηση.

Παρεμβάσεις βουλευτών: ανάγκη για αποτελεσματικότερη εποπτεία

Οι βουλευτές τοποθετήθηκαν επικεντρώνοντας σε κρίσιμους τομείς:

Καύσιμα : ανάγκη για ενισχυμένο έλεγχο σε εξαγορές πρατηρίων από μεγάλες εταιρείες.

: ανάγκη για ενισχυμένο έλεγχο σε εξαγορές πρατηρίων από μεγάλες εταιρείες. Υγεία : αυξανόμενες εξαγορές νοσηλευτηρίων από επενδυτικά ταμεία ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό.

: αυξανόμενες εξαγορές νοσηλευτηρίων από επενδυτικά ταμεία ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό. Τράπεζες: συγχωνεύσεις (Ελληνική–Eurobank, Alpha–Astrobank) απαιτούν παρακολούθηση για διατήρηση υγιούς αγοράς.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Χρύσης Παντελίδης (ΔΗΚΟ), μίλησε για ανάγκη ενίσχυσης της ΕΠΑ ώστε να εντοπίζει έγκαιρα στρεβλώσεις και μονοπωλιακές τάσεις. Σημείωσε ότι η κοινωνική εντύπωση περί ελλιπούς ανταγωνισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται, χωρίς όμως να παραβλέπεται η ανάγκη τεκμηρίωσης.

Ο Χάρης Γεωργιάδης (ΔΗΣΥ) τόνισε τον ρόλο της ΕΠΑ ως θεσμού ρύθμισης της αγοράς και φύλακα της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού.

Αντίθετα, ο Ανδρέας Καυκαλιάς (ΑΚΕΛ) υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά για καταναλωτές και επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για διαχρονική παρουσία καρτέλ και ολιγοπωλίων σε υγεία, τράπεζες, καύσιμα και κατασκευές. Κάλεσε την ΕΠΑ να επιδείξει περισσότερη πολιτική βούληση.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης (ΔΗΠΑ – Συνεργασία) ζήτησε αυστηρή εποπτεία σε υγεία, τράπεζες και καύσιμα, αναφέροντας κινδύνους από τις ενεργές εξαγορές και συγκεντρώσεις.