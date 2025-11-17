Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία και τα πεπραγμένα της ΑΗΚ για το 2024, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στα κεντρικά γραφεία της Αρχής στις 17 Νοεμβρίου 2025. Ο Υπουργός ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό για τη συνεργασία και τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της ΑΗΚ στην προσπάθεια για ασφαλές ενεργειακό σύστημα, επαρκή ηλεκτροδότηση και μείωση των τιμών ηλεκτρισμού.

Στον απολογισμό των προκλήσεων, ο Υπουργός επισήμανε σειρά κρίσιμων προτεραιοτήτων, όπως η αναβάθμιση του δικτύου, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος παραγωγής και η προώθηση της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αξιοποίηση 120 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για την ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, με στόχο τη μείωση των περικοπών ανανεώσιμης ενέργειας. Ο Υπουργός υπογράμμισε την πρόοδο στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο 2027.

Σημαντική θεωρείται επίσης η συνεισφορά της ΑΗΚ στη νέα Ad Hoc Επιτροπή του Υπουργείου για τη μετατόπιση ζήτησης, όπου προωθήθηκαν πρακτικές λύσεις όπως ο νέος Τεχνικός Οδηγός για φωτοβολταϊκά μηδενικής έγχυσης και πιλοτικά έργα για αξιοποίηση έξυπνων μετρητών με στόχο τη μείωση κόστους.

Ο Υπουργός ανέδειξε ότι μέχρι το 2027 η ΑΗΚ καλείται να εφαρμόσει νέες διατιμήσεις που θα αντανακλούν πιο αντιπροσωπευτικά το προφίλ παραγωγής και τις διαφοροποιημένες περιόδους αιχμής και χαμηλής ζήτησης, επισημαίνοντας ότι κλειδί αποτελεί η εφαρμογή ευέλικτων συνδέσεων και η ενσωμάτωση της απόκρισης ζήτησης στην αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, την οποία ο Υπουργός χαρακτήρισε σημαντικό βήμα μετά από χρόνια καθυστερήσεων. Εξήρε τη συμβολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Στον τομέα της παραγωγής, συνεχίζονται οι υλοποιήσεις έργων όπως η αναβάθμιση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, με νέες γεννήτριες και σύστημα αποθήκευσης 80 MW, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2026. Σε ευρύτερο επίπεδο, ο σχεδιασμός προβλέπει 600 MW αποθηκευτικής ισχύος έως το 2030, ενώ μέχρι το 2026 θα λειτουργήσει διεσπαρμένο σύστημα 120 MW, με διαφανείς κανόνες συμμετοχής.

Αντίστοιχα, προχωρεί η αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό, με νέα μονάδα φυσικού αερίου και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η ΑΗΚ, λειτουργώντας πλέον σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, οφείλει να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργική της ευελιξία, την αποδοτικότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου.

Κλείνοντας, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς το προσωπικό της ΑΗΚ για την άμεση και αποτελεσματική αποκατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος μετά τη φονική πυρκαγιά στη ορεινή Λεμεσό τον Ιούλιο 2025, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των εργαζομένων.