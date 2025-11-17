Μπλόκο έστησε η Νομική Υπηρεσία στην πρόθεση κομμάτων να μεταθέσουν για το 2026 την έγκριση των νομοθετημάτων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, αντί μέσα στον προσεχή Δεκέμβριο, όπως ζητά ηΚυβέρνηση.

Κατά τη σημερινή συζήτηση των νομοσχεδίων στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και μετά από ερωτήματα που υπέβαλαν βουλευτές κατά πόσο υπάρχει περιθώριο να εγκριθεί η μεταρρύθμιση αρχές του 2026, με ισχύ όμως από την 1η Ιανουαρίου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας απάντησε αρνητικά.

Όπως είπε, κάτι τέτοιο θα έχει νομικές επιπλοκές. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, κάποια νομοσχέδια, όπως αυτά που αφορούν τα χαρτόσημα, δεν επηρεάζονται, ωστόσο, είπε, κάποια άλλα νομοθετήματα επηρεάζονται, καθώς και οι διατάξεις τους, σε περίπτωση που δικαιολογείται η επιβολή προστίμων. «Κάνω έκκληση να ολοκληρώσετε την εξέταση πριν από τέλος χρόνου», τόνισε.

Με αυτά τα δεδομένα, η Βουλή θα πρέπει να τρέξει τη διαδικασία, ώστε να εγκρίνει τα νομοθετήματα πριν από το τέλος του χρόνου, παρ’ ότι η απαιτούμενη εργασία είναι πολλή και το χρονικό περιθώριο πολύ μικρό.