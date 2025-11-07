Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανακοίνωσή του, χαιρέτισε την έναρξη της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα δικαιότερο και πιο σύγχρονο φορολογικό σύστημα, που έχει στον πυρήνα του τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τη σταθερότητα και τις προοπτικές τους.

«Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η υπερψήφιση και εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2026», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και στήριξη της μεσαίας τάξης

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη.

Η μεταρρύθμιση αυξάνει για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες το αφορολόγητο εισόδημα στα €20.500, ενώ με τις στοχευμένες εκπτώσεις το ποσό θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση και τις δαπάνες κάθε οικογένειας.

Παράλληλα, εισάγονται κίνητρα για τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια πρώτης κατοικίας και πράσινες επενδύσεις, στηρίζοντας τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.

Κίνητρα για επιχειρήσεις και διόρθωση στρεβλώσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταρρύθμιση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη μείωση της φορολογίας στα πραγματικά μερίσματα από 17% σε 5% και την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται, διορθώνονται χρόνιες στρεβλώσεις και ενθαρρύνεται η επανεπένδυση των κερδών σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και σταθερή ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτή τη μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή.

Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών αναβαθμίσεων από διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης και κατάταξης της κυπριακής οικονομίας στην κατηγορία Α, η Κύπρος προχωρεί με σχέδιο και αποφασιστικότητα, με προβλέψεις για σταθερή ανάπτυξη και χαμηλό πληθωρισμό.

Ένα δικαιότερο και πιο φιλικό φορολογικό πλαίσιο

«Στόχος είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα σε ένα φορολογικό πλαίσιο πιο κοινωνικά δίκαιο, απλούστερο και φιλικό προς την ανάπτυξη», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ολοκληρώνοντας, πρόσθεσε ότι «μια Κύπρος που αλλάζει χρειάζεται ένα φορολογικό σύστημα αντάξιο των δυνατοτήτων και των φιλοδοξιών της».