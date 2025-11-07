Ολοήμερη θα είναι η συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών, η οποία εκτός από την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, θα αρχίσει τη μελέτη των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, στις 9:15 το πρωί τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών θα βάλουν στο μικροσκόπιό τους τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, θα ακολουθήσει ο προϋπολογισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και του υπουργείου Παιδείας. Στις 3:00 θα συζητηθούν τα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση. Όπως φαίνεται, οι βουλευτές, οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, αλλά και οι υπηρεσιακοί της Βουλής σήμερα θα κλείσουν δεκάωρο στο Κοινοβούλιο.

Ε.ΠΑ