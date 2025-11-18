Τα σχέδια, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας για τα μεγάλα εργασιακά ζητήματα ανέλυσε χθες ο υπουργός Γιάννης Παναγιώτου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2026, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και την επάρκεια των μισθών.

Συλλογικές συμβάσεις

Ερωτηθείς για τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσει σε σχέση με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στόχος είναι όπως, εντός του πρώτου τριμήνου 2026, ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης για επέκταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, όπως προνοείται στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και να υποβληθεί το πλαίσιο έκθεσης στην Κομισιόν ο σχετικός σχεδιασμός.

Δίνοντας ένα παράδειγμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί, είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται την επέκταση της υποχρέωσης τήρησης συλλογικών συμβάσεων των αναδόχων υλοποίησης κυβερνητικών έργων, από τον κατασκευαστικό τομέα και σε όλους τους άλλους τομείς που παρέχουν υπηρεσίες ή προμήθειες στο δημόσιο.

Εν ολίγοις, αυτό σημαίνει πως όποια εταιρεία επιδιώξει να λάβει μέρος σε δημόσιο διαγωνισμό με στόχο να παράσχει υπηρεσίες ή προμήθειες σε κυβερνητικές υπηρεσίες, θα πρέπει να τηρεί συλλογικές συμβάσεις. Αυτό σύμφωνα με τον υπουργό θα εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς, πέραν του κατασκευαστικού που ισχύει σήμερα.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ως την πιο σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας στο δεύτερο μέρος της κυβερνητικής θητείας χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο Γιάννης Παναγιώτου, υπογραμμίζοντας μάλιστα την πρόθεση του για εφαρμογή από το 2027. Αναλύοντας τους στόχους της μεταρρύθμισης, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι αυτοί συνοψίζονται στους εξής:

(α) Αύξηση των χαμηλών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(β) Ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

(γ) Εκσυγχρονισμός της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, με επενδύσεις εκτός δημοσίου.

(δ) Εξορθολογισμός της διαχρονικής επενδυτικής πρακτικής, με την έναρξη αποπληρωμής του εσωτερικού δανεισμού και τη δημιουργία αποθεματικού, για να θωρακιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου. (ε) Ενίσχυση του δεύτερου ασφαλιστικού πυλώνα.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη 10 συναντήσεις της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής. Εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της διαδικασίας, η οποία, όπως είπε, θα κλιμακωθεί εντός των επόμενων βδομάδων, προκειμένου να κατατεθούν έγκαιρα τα νομοσχέδια στη Βουλή.

Σημείωσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια των χαμηλών συνταξιοδοτικών αμοιβών, με έμφαση στη διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων, χωρίς να ανατρέπεται η έννοια της αναλογικότητας. Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, ο υπουργός είπε ότι στόχος είναι η κατάθεση των νομοσχεδίων εντός του 2025. «Εκτιμώ ότι είναι ρεαλιστική η ολοκλήρωση της συζήτησης και η ψήφιση πριν τις βουλευτικές εκλογές» είπε.

Κατώτατος μισθός

Η διαδικασία για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού έχει ξεκινήσει και επίσημα, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, χθες οι κοινωνικοί εταίροι έλαβαν πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής.

Σημείωσε ότι για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις. Τώρα τον Δεκέμβριο για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/2028. «Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, είπε ότι είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023, πως για τη διαδικασία επόμενης αναπροσαρμογής του διατάγματος «θα λαμβάναμε υπόψη και την αναγκαιότητα για καλύτερη ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον τρόπο καταβολής του εθνικού κατώτατου μισθού, ώστε να υπολογίζεται με πιο ορθολογικό σκεπτικό».

Όσον αφορά στην επάρκεια των μισθών, και σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία που επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 προγραμματίζεται ολοκλήρωση και υποβολή στην Κομισιόν του σχεδίου δράσης για την επάρκεια των μισθών.

Βιώσιμο το ΤΚΑ

Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο σε επίπεδο 60ετίας, σημείωσε ο υπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας πως μέσα από την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η βιωσιμότητα θα θωρακιστεί, ώστε η όποια διαφοροποίηση των δεδομένων, να μην μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε αυτό και να είναι έτσι διασφαλισμένο το συνταξιοδοτικό των επόμενων γενιών.

Σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε ότι σωρευτικά ανέχονται σε €200 εκ. Σε σχέση με τα ετήσια έσοδα του Ταμείου, η μη συμμόρφωση ανέρχεται μόλις στο 5%. «Το 95% εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται, εισπράττονται κανονικά», είπε. Απαντώντας για τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων, είπε ότι για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων «δεν υπάρχουν ούτε Κύπριοι, ούτε Ευρωπαίοι, ούτε αλλοδαποί, ούτε σωματεία». Δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση, όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, διαβεβαίωσε.