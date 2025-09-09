Τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, καθώς και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει «απόλυτη πολιτική βούληση και ετοιμότητα» να το πράξει.

Στόχος η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που αφορούν την Ελεγκτική Υπηρεσία, τη Νομική Υπηρεσία, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη δημιουργία εθνικής μονάδας εφαρμογής κυρώσεων, αλλά και τη Γραμματεία παρακολούθησης κυβερνητικού έργου.

Όπως ανέφερε, οι βασικοί στόχοι για το συνταξιοδοτικό είναι τρεις:

Αύξηση των συντάξεων ,

, Ενίσχυση των ταμείων προνοίας ,

, Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπενθύμισε ότι η τελευταία ουσιαστική μεταρρύθμιση στο θέμα έγινε το 1980, ενώ αλλαγές επιβλήθηκαν και το 2012-2013 στο πλαίσιο της συμφωνίας με την τρόικα.

Ανοιχτός διάλογος για προτάσεις

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν αποκλείει καμία ιδέα. «Θέλουμε να κάνουμε μια ανοικτή συζήτηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα της μεταρρύθμισης είναι επείγον και αφορά την προσαρμογή της χώρας «στα νέα δεδομένα».