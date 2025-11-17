Δύο φορές αναμένεται να αυξηθεί ο εθνικός κατώτατος μισθός μέχρι το 2028, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, μετά το πέρας της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για το 2026.

Όπως εξήγησε, η πρώτη αναθεώρηση του κατώτατου αναμένεται θα γίνει με διάταγμα τον Δεκέμβριο του 2025 και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027. Είπε, επίσης, πως η δεύτερη αναθεώρηση εκτιμάται να υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2027 και θα τεθεί σε ισχύ το 2028.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, είναι δεδομένη η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιανουάριο του 2026. Ερωτηθείς για το ύψος της αύξησης απέφυγε να τοποθετηθεί, τονίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής. Όπως είπε, εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, είναι επόμενο να επωφεληθούν όσοι λαμβάνουν κατώτατο μισθό, οι οποίοι ανέρχονται περίπου σε 55 χιλιάδες εργαζόμενους.

Σε σχέση με τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για την επάρκεια των μισθών, όπως επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ, είπε πως σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι θα λάβουν πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Όσον αφορά την επάρκεια των μισθών, ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 προγραμματίζεται ολοκλήρωση και υποβολή στην Κομισιόν του σχεδίου δράσης για την επάρκεια των μισθών και η κατάθεση στην Βουλή του νομοσχεδίου για μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας. Για το ζήτημα της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό είπε πως θα λαμβάνεται σωρευτικά για τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Για το ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο υπουργός Εργασίας, διαβεβαίωσε πως εντός του έτους θα κατατεθούν τα νομοσχέδια με στόχο να εφαρμοστούν το 2027.