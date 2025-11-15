Με την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στη Δημοσιογραφική Εστία αναμένεται να γραφτεί και επίσημα το τέλος των διαβουλεύσεων σε σχέση με την ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ. Η σύσκεψη θεωρείται διαδικαστικού χαρακτήρα, ώστε να ενημερωθούν και οι υπόλοιπες οργανώσεις σε σχέση με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά και για την πορεία των διαπραγματεύσεων μέχρι να φτάσουμε στην τελική πρόταση.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η εργοδοτική πλευρά είναι σε αναμονή της πανσυνδικαλιστικής, μήπως προκύψει οτιδήποτε της τελευταίας στιγμής και ανατρέψει τα συμφωνηθέντα, κάτι όμως που δεν αναμένεται. Και οι δυο πλευρές έχουν βάλει την υπογραφή τους στην συμφωνία στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και είναι δύσκολο εώς αδύνατο να αλλάξει οτιδήποτε.

Σε χθεσινές δηλώσεις του στο ΡΙΚ, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου σημείωσε ότι ο θεσμός της ΑΤΑ διασφαλίζεται για πάντα με την συμφωνία που υπογράφηκε στο Προεδρικό. Όπως είπε, επανέρχεται η σταθερότητα μετά από 15 χρόνια ρευστότητας. Ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική την σύναψη της συμφωνίας, αφού τερματίζεται πλέον η αμφισβήτηση του θεσμού της ΑΤΑ. Αυτοί οι οποίοι επωφελούνται στον ιδιωτικό τομέα από την ΑΤΑ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά, πρόσθεσε ο Γιάννης Παναγιώτου. Ενδεικτικά, σημειώθηκε ότι σήμερα, περίπου 45.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν το τιμαριθμικό επίδομα, όμως με τη νέα συμφωνία προστίθενται άλλοι 55.000 χαμηλόμισθοι, διπλασιάζοντας ουσιαστικά όσους ωφελούνται. Ο στόχος είναι ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, καθώς οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι περίπου 120.000, σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Στόχος της Κυβέρνησης, κατέληξε, είναι με την ολοκλήρωση της θητείας της, το 2028, να έχει επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό, επάρκεια των μισθών που να γίνεται αισθητή από τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Και τώρα ο κατώτατος

Πλέον, το ενδιαφέρον στα εργασιακά δρώμενα μετατοπίζεται στο κομμάτι της αναθεώρησης του Κατώτατου Μισθού, χωρίς να αποκλείεται μάλιστα οι διαβουλεύσεις να ξεκινήσουν από την προσεχή βδομάδα. Μιλώντας στο Σίγμα, ο Υπουργός Εργασίας, προανήγγειλε ότι ο κατώτατος μισθός οδεύει προς νέα αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2026. Εξήγησε ότι η ανανέωση του σχετικού διατάγματος ολοκληρώνεται κάθε δύο χρόνια και πως το νέο θα εκδοθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Σημείωσε ότι οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες της τελευταίας διετίας, η αύξηση των μισθών, η πλήρης απασχόληση και η σταθερή αναπτυξιακή πορεία, δεν αφήνουν περιθώρια για μείωση ή στασιμότητα. Τα χίλια ευρώ, που ορίστηκαν τον Ιανουάριο του 2024, χρειάζονται πλέον επαναξιολόγηση, όπως είπε, διότι ο κατώτατος μισθός παραμένει «ο χειρότερος μισθός», η κατώτατη επιτρεπτή βάση για έναν εργοδότη. Η κυβέρνηση, τόνισε, κινείται προς αύξηση, με τις τελικές εισηγήσεις να διαμορφώνονται μέσω της τριμερούς συμβουλευτικής επιτροπής που ξεκινά εντατικές συνεδριάσεις ήδη από την επόμενη εβδομάδα.