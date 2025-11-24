Την πλήρη κατάργηση του νόμου περί χαρτοσήμων προωθεί ο ΔΗΣΥ. Σχετικό νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο νομοθετικό πακέτο για τη φορολογική μεταρρύθμιση και προβλέπει τη διαγραφή των προνοιών που καθιστούν υποχρεωτική την χαρτοσήμανση εγγράφων, με εξαίρεση τις συμβάσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τις συμβάσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και μισθώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000).

Από την επιβολή του τέλους χαρτοσήμων το κράτος εισέπραξε ποσό €38 εκατ. και σύμφωνα με την εισήγηση του ΚΟΕ, το κράτος θα απωλέσει έσοδα €8-10 εκατ. από το νομοσχέδιο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε πως εν έτει 2025 δεν δικαιολογείται η διατήρηση μιας γραφειοκρατικής νομοθεσίας, τονίζοντας πως ο ΔΗΣΥ θα θέσει θέμα πλήρους κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου. «Δεν νοείται να διατηρούμε περίπλοκες νομοθεσίες για να φέρνουμε έσοδα €20 εκατ., την στιγμή που πέρσι τα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας ήταν €7.4 δισ. και φέτος θα είναι €8 δισ.» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, σημείωσε πως από τον τρόπο είσπραξης των χαρτοσήμων δεν είναι εύκολο κάποιος να κάνει εκτιμήσεις για τα έσοδα. Είπε ακόμα πως πρόκειται για ένα αναχρονιστικό τέλος, το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την πρόθεση του ΔΗΣΥ, είπε πως θα μεταφέρει τη θέση στον υπουργό Οικονομικών, προσθέτοντας πως από την στιγμή που θα υπάρξει μείωση εσόδων, θα αναμένει να υπάρξουν εισηγήσεις για αντιστάθμιση της απώλειας εισοδημάτων.

Επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο εξέφρασαν και εμπλεκόμενοι φορείς, με τον ΣΕΛΚ, τους δικηγόρους, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρηματικές οργανώσεις και τις τράπεζες να ζητούν πλήρη κατάργηση του τέλους.