Εξετάζονται από τη Βουλή αλλαγές στις φορολογικές εκπτώσεις που θα λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα από τον Φόρο Εισοδήματος. Κατά τη χθεσινή συνέχιση της συζήτησης του πακέτου των νομοθετημάτων για τη φορολογική μεταρρύθμιση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενοι σύνδεσμοι ζήτησαν αλλαγές, με τους βουλευτές να καλούν την εκτελεστική εξουσία να εξετάσει τα αιτήματα, αλλιώς θα προχωρήσουν τα κόμματα σε τροποποιήσεις μέσω τροπολογιών.

Βάσει των νομοσχεδίων, το αφορολόγητο αυξάνεται καθολικά στις €20.500 από €19.500 και στη συνέχεια θα παραχωρούνται επιπρόσθετες φοροεκπτώσεις στις περιπτώσεις που το ετήσιο εισόδημα των συζύγων/ συμβίων ανέρχεται στις €80 χιλ., για τους πολύτεκνους στις €100 χιλ. και €40 χιλ. στους μονήρεις φορολογούμενους. Για κάθε τέκνο, φοιτητή αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας η έκπτωση θα είναι €1000 (€2 χιλ. πολύτεκνοι και μονήρεις) και για τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δάνειου η έκπτωση είναι €1500.

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ ανέφερε πως είναι υπέρ της στήριξης των φυσικών προσώπων, τονίζοντας πως αυτό δεν πρέπει να επέλθει μέσω του φορολογικού συστήματος.

Όπως είπε, θα ήταν προτιμότερο αντί να παραχωρηθούν φορολογικές εκπτώσεις, να δοθεί φορολογική πίστωση η οποία πρόκειται για ένα ποσό που αφαιρείται άμεσα από τον φόρο που οφείλει ένας φορολογούμενος. Ουσιαστικά θα μειώνεται ο φόρος που θα πρέπει να καταβάλλεται και όχι το εισόδημα όπως προτείνεται στη φορολογική έκπτωση. Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, υποστήριξε πως δεν είναι ξεκάθαρη η πρόνοια για τον περιορισμό των εκπτώσεων που θα παραχωρείται όταν κάποιος λαμβάνει επιδόματα, επιδοτήσεις από το κράτος κλπ.

Πολύτεκνοι και συνδικαλιστές

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι του συνδέσμου πολυτέκνων έκρουσαν των κώδωνα του κινδύνου για απώλεια της πολύτεκνης ιδιότητας τους. Απαίτησαν την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων και συγκεκριμένα την άρση του ακαθάριστου ετήσιου ορίου εισοδήματος για να επωφελούνται οι πολύτεκνοι των εκπτώσεων. Όπως, είπε, δεν μπορεί μια πολύτεκνη οικογένεια με οκτώ παιδιά η οροφή για τα εισοδήματα τους να είναι οι €100 χιλ. και για τις υπόλοιπες οικογένειες οι €80 χιλ.

Επιπρόσθετα, τόνισαν την ανάγκη στην περίπτωση νοικοκυριού πολυτέκνων με ένα εργαζόμενο γονέων, οι εκπτώσεις να μεταφέρονται σε αυτό , όπως γίνεται στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών.

Ζήτησαν οι φορολογικές εκπτώσεις που θα τους παραχωρούνται να είναι κλιμακωτές και να αυξάνονται ανά τέκνο και φοιτητή. Από πλευράς της εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, τάχθηκαν υπέρ αντί φορολογικών εκπτώσεων να δίνεται πίστωση, €200 με €250 ανά τέκνο. Όπως, υποστήριξε με τις φορολογικές εκπτώσεις θα υπάρξει επιπρόσθετο διοικητικό κόστος για το κράτος.

Εκ μέρους της ΠΕΟ λέχθηκε πως το όριο των εισοδημάτων των €100 χιλ. να ισχύει για τρία τέκνα και πάνω και για κάθε τέκνο το συνολικό εισόδημα να αυξάνεται κατά €5 χιλ. Η ΣΕΚ , με σημείωμα της προτείνει αύξηση του αφορολόγητου στις €22 χιλ., αύξηση των φορολογικών εκπτώσεων ανά τέκνο στις €1.500, στις €2.500 για τα στεγαστικά δάνεια και στις €2 χιλ. για ενεργειακή αναβάθμιση. Εκπρόσωπος του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εάν με το απλό σενάριο εάν δεν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των τέκνων και του εισοδήματος, το δημοσιονομικό κόστος θα είναι €30 εκατ. Επίσης στην περίπτωση που υπολογίζεται κλιμακωτά το όριο των απολαβών το δημοσιονομικό κόστος είναι μικρό και υπολογίζεται στα €3 εκατ. Στην περίπτωση που παραχωρούνται οι εκπτώσεις χωρίς περιορισμούς το κόστος υπολογίζεται στα €100 εκατ.

Θα ενημερωθεί ο Μάκης

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, επανέλαβε τη θέση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού πως είναι ανοιχτός στην αύξηση του ετήσιου εισοδήματος στις €90 χιλ. αντί στις €80 χιλ. για να παραχωρούνται επιπρόσθετες εκπτώσεις. Μάλιστα, δεσμεύθηκε, πως θα μεταφέρει τις θέσει των συνδέσμων και των κομμάτων στον υπουργό.

Την ίδια ώρα ο κ. Μαρκίδης, παραδέχτηκε πως είναι το σύστημα όπως προτείνεται για τα φυσικά πρόσωπα είναι περίπλοκο, επισημαίνοντας πως όσο προστίθεται πρόνοιες γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο. Για τις αλλαγές που προτείνουν οι πολύτεκνοι, είπε, πως είναι αμελητέο το δημοσιονομικό κόστος για οικογένειες με επτά παιδί.

Σε σχέση με το ζήτημα της φορολογικής πίστωσης ανάφερε πως έχει κάτι υπόψη του, αλλά απέφυγε να λάβει ξεκάθαρη θέση. Καταλήγοντας , διαβεβαίωσε πως το νέο σύστημα θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή θα αφορούν τις δηλώσεις εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2027.

Λογιστές και δικηγόροι

Στη συζήτηση ήρθαν στο φως οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις του ΣΕΛΚ με το Τμήμα Φορολογίας σε πολλά τεχνικά ζητήματα. Ο ΣΕΛΚ αντιδρά έντονα με την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15% από 12,5% που είναι σήμερα, για την επέκταση της περιόδου μεταφοράς των ζημιών από 5 σε 7 έτη σε σχέση με τις εκπτώσεις αλλά και για κατάχρηση της παραχώρησης έκπτωσης αναφορικά με τόκο για απόκτηση μετοχών 100% θυγατρικής εταιρείας. Επιφυλάξεις για πολλά ζητήματα εξέφρασαν και οι δικηγόροι. Τις επόμενες ημέρες το Τμήμα Φορολογίας θα έρθει σε επαφή με τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών για να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο για τις εκπτώσεις σε ασφάλιστρα. Στο μεταξύ στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχέδιων οι τράπεζες κάλεσαν το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην κατάργηση του φόρου πιστωτικού ιδρύματος, με τον Έφορο Φορολογίας να σημειώνει πως « είναι σαν δίνουμε €15 εκατ. στις τράπεζες». Πάντως, το Τμήμα Φορολογίας ξεκαθάρισε πως πολλές από τις πρόνοιες που έχουν περιληφθεί στον νομοθετικό πακέτο στη μεταρρύθμιση ήδη εφαρμόζονται, γι αυτό τώρα θα νομοθετηθούν.