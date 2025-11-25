Παρόλο που η Βουλή δεν άγγιξε ακόμη την αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15%, για τον ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο η απόφαση της Κυβέρνησης αποτελεί κόκκινη γραμμή. Την οποία μάλιστα συνδέουν με την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος, καθώς και τη μείωση της έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της διανομής μερίσματος από 17% σε 5% για κέρδη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Η συγκεκριμένη πρόνοια θα συζητηθεί εκτενώς από εβδομάδας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ωστόσο κατά τη χθεσινή συζήτηση του νομοσχεδίου για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα οι επηρεαζόμενοι φρόντισαν να καταστήσουν σαφείς τις διαφωνίες τους.

Ο ΣΕΛΚ θεωρεί πως δεν πρέπει να αυξηθεί ο εταιρικός φόρος, καθώς θα επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητας της Κύπρου. Μάλιστα, καλούν την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τους λόγους που προχωρεί σε αύξηση του εταιρικού φόρου, επισημαίνοντας πως, στην περίπτωση που η Βουλή συναινέσει στην αύξηση απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι ζητούν επίσης να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη πρόνοια από το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αμφισβητούν τις εκτιμήσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών πως θα προκύψουν έσοδα €240 εκατ. από την αύξηση της συγκεκριμένης φορολογίας.

Επιφυλάξεις για περιπλοκότητες

Το νομοσχέδιο για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα προβλέπει τη μείωση της αμυντικής εισφοράς από εισόδημα που προκύπτει από πιθανά μερίσματα στο 5%. Επίσης, μερίσματα που εκδίδονται μέχρι 31η Δεκεμβρίου του 2031 από κέρδη των ετών μέχρι και το έτος 2025 υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 17%, ούτως ώστε να γίνεται σύνδεση με τα κέρδη που υπάγονταν σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 12,5%.

Παράλληλα, μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης της αμυντικής εισφοράς σε μερίσματα που καταβάλλονται προς εταιρεία που είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία με χαμηλό φορολογικό συντελεστή στο 5%. Ενώπιον της Επιτροπής, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης σημείωσε ότι λόγω της κατάργησης της φορολογίας στα μερίσματα θα πρέπει να υπάρχουν αντικαταχρηστικές πρόνοιες στα νομοσχέδια.

Ο ΣΕΛΚ διατύπωσε δέκα παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, με μεγάλο μέρος της συζήτησης να αναλώνεται στην εισαγωγή του συγκεκαλυμμένου μερίσματος. Οι λογιστές υποστήριξαν πως το σημερινό σύστημα φορολόγησης «δουλεύει» επαρκώς, προειδοποιώντας πως η προτεινόμενη αλλαγή θα έχει χαμηλό πρόσθετο οικονομικό όφελος για την Κυβέρνηση. Οι δικηγόροι θεωρούν πως πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, γι’ αυτό απαιτείται ενιαίο κείμενο για να γνωρίζουν οι πολίτες τι θα φορολογηθούν.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας σημείωσε πως κατανοεί ότι είναι περίπλοκη η νομοθεσία, τονίζοντας πως είναι επιλογή των επιχειρήσεων να παραχωρούν σπίτια και δάνεια στους διευθυντές, τονίζοντας πως μπορούσαν εναλλακτικά να τους καταβάλλουν μέρισμα.

Δεν θέλουν τα χαρτόσημα

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ προωθεί την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμων. Το νομοσχέδιο που αφορά τα χαρτόσημα και περιλαμβάνεται στη μεταρρύθμιση προβλέπει τη διαγραφή των προνοιών που καθιστούν υποχρεωτική την χαρτοσήμανση εγγράφων, με εξαίρεση τις συμβάσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τις συμβάσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και μισθώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας άνω των €50.000.

Από την επιβολή του τέλους χαρτοσήμων το κράτος εισέπραξε το 2024 ποσό €38 εκατ. και σύμφωνα με την εισήγηση του ΚΟΕ, το κράτος θα απωλέσει έσοδα €8-10 εκατ. από το νομοσχέδιο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως εν έτει 2025 δεν δικαιολογείται η διατήρηση μιας γραφειοκρατικής νομοθεσίας, τονίζοντας πως ο ΔΗΣΥ θα θέσει θέμα πλήρους κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου. «Δεν νοείται να διατηρούμε περίπλοκες νομοθεσίες για να φέρνουμε έσοδα €20 εκατ., την στιγμή που πέρσι τα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας ήταν €7.4 δισ. και φέτος θα είναι €8 δισ.» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, σημείωσε πως από τον τρόπο είσπραξης των χαρτοσήμων δεν είναι εύκολο κάποιος να κάνει εκτιμήσεις για τα έσοδα. Είπε ακόμα πως πρόκειται για ένα αναχρονιστικό τέλος, το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την πρόθεση του ΔΗΣΥ, είπε πως θα μεταφέρει τη θέση στον υπουργό Οικονομικών, προσθέτοντας πως από την στιγμή που θα υπάρξει μείωση εσόδων, θα αναμένει να υπάρξουν εισηγήσεις για αντιστάθμιση της απώλειας εισοδημάτων.

Επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο εξέφρασαν και εμπλεκόμενοι φορείς, με τον ΣΕΛΚ, τους δικηγόρους, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρηματικές οργανώσεις και τις τράπεζες να ζητούν πλήρη κατάργηση του τέλους.

Ανησυχία για Ταμεία Προνοίας

Πάντως, η αρμόδια επιτροπή δεν προλαβαίνει να παραλαμβάνει επιστολές από τους επηρεαζόμενους φορείς, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις τους. Τα μέλη των ταμείων προνοίας της ΣΕΚ, της ΠΕΟ, της ΔΕΚΟ, της οικοδομικής βιομηχανίας και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας εκφράζουν την ανησυχία τους για τις ρυθμίσεις για τα ταμεία προνοίας.

Με βάση το σημερινό νομικό καθεστώς, τα εγκεκριμένα ταμεία προνοίας απαλλάσσονται από τη φορολογία του εισοδήματος, προκειμένου να μην περιορίζονται τα εισοδήματα των ταμείων. Με την πρόταση της Κυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα αλλάξει η φορολογική μεταχείριση των ταμείων στις περιπτώσεις που τα εισοδήματα τους προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκμετάλλευση ιδιοκτησίας. Μάλιστα, από το 2031 θα φορολογούνται τα κέρδη από την εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής.

Όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μειώσει τα καθαρά έσοδα των ταμείων και τα ωφελήματα των μελών τους. Οι επηρεαζόμενοι ζητούν απόσυρση της συγκεκριμένης πρόνοιας, για να προστατευθεί η αξία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων.

Πυρετώδεις διαδικασίες για να προλάβουν

Η Επιτροπή Οικονομικών ανέβασε ρυθμούς για να ολοκληρώσει εντός των χρονοδιαγραμμάτων την εξέταση των νομοσχεδίων. Από τα έξι νομοσχέδια έχει ολοκληρωθεί η κατ΄άρθρον συζήτηση των τριών, ενώ όσα ζητήματα παραμένουν ανοικτά θα τεθούν εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής.

Στην έκτακτη συνεδρία της Πέμπτης θα καταβληθεί προσπάθεια να ολοκληρωθεί και η κατ’ άρθρον συζήτηση και των άλλων δύο νομοσχεδίων, έτσι ώστε την ερχόμενη Δευτέρα να επιχειρηθεί να εξευρεθούν λύσεις για το νομοσχέδιο περί φορολογίας του εισοδήματος.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αναμένεται να παρευρεθεί στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, έτσι ώστε να τοποθετηθεί πολιτικά για τα ζητήματα που θέτουν τα κόμματα.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά δήλωσε πως θα πρέπει να λήξει η φορολογική αβεβαιότητα. Όπως είπε, στόχος του ΔΗΣΥ είναι η ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, η απλοποίηση και η προβλεψιμότητα του φορολογικού συστήματος.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κουλλά ανέφερε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «υπάρχει περιθώριο για λελογισμένη φορολογική ελάφρυνση για επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, αναφερόμενος στην πρόταση για αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος από τις €19.500 στις €20.500, δήλωσε ότι προεκλογικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποσχέθηκε ως αφορολόγητο εισόδημα τις €24.500. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.