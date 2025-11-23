Κάνει πως δεν καταλαβαίνει η ηγεσία του ΔΗΣΥ τι γίνεται -και τι ακούγεται- στην Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου με τη νέα φαεινή ιδέα που κατέβασαν ως πρόταση νόμου οι Κυριάκος Χατζηγιάννης και Νίκος Σύκας;

Ή συμφωνούν με την πρόταση να διπλασιαστούν σχεδόν οι εταιρείες που θα μπορούν να καταθέτουν στο Τμήμα Φορολογίας απλή -και ανεπαρκή- επισκόπηση οικονομικού ελέγχου, αντί πραγματικού και πλήρους οικονομικού ελέγχου;

Όπως έγραψε 3-4 φορές ο «Φ», ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης προειδοποίησε προφορικά και γραπτά τη Βουλή ότι τίθενται σε κίνδυνο ετήσια κρατικά έσοδα €695.2 εκατ. σε περίπτωση που (βάσει της πρότασης των δύο βουλευτών του ΔΗΣΥ) 60.399 εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι €900 χιλ. -και με περιουσιακά στοιχεία €500 χιλ.- θα τυγχάνουν μόνο επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων, αντί της διαδικασίας πλήρους ελέγχου, με την υποβολή ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών.

Ενδιαφέρει το θέμα ή ας τα πάρει το ποτάμι τα εκατομμύρια;

ΧΡΥΜΑ