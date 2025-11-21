Με βάση στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, τίθενται σε κίνδυνο ετήσια κρατικά έσοδα €695.2 εκατ. σε περίπτωση που 60.399 εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι €900 χιλ. -και με περιουσιακά στοιχεία €500 χιλ.- θα τυγχάνουν μόνο επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων, αντί της διαδικασίας πλήρους ελέγχου, με την υποβολή ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών. Σήμερα, από επισκόπηση περνούν οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ. και με περιουσιακά στοιχεία €500 χιλ. Με το άνοιγμα της ψαλίδας του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά €700 χιλ., φτάνοντας τις €900 χιλ., όπως προβλέπει πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, διευρύνονται κατά πολύ οι δικαιούχοι.

Αντίθετοι με την νομοθετική ρύθμιση είναι το Τμήμα Φορολογίας, η Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος Τράπεζων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή το Τμήμα Φορολογίας, με τη μέθοδο της επισκόπησης, που είναι σε ισχύ από το 2023, ελέγχονται σήμερα συνολικά 51.075 επιχειρήσεις. Το σύνολο των εισπράξεων που είχε το κράτος εντός του 2022 από αυτές τις εταιρείες ήταν €227.8 εκατ., ενώ για φέτος υπάρχουν εκτιμήσεις πως θα προκύψουν έσοδα €306.8 εκατ. Στην περίπτωση που η οροφή του κύκλου εργασιών αυξηθεί στις €300 χιλ., τότε ο αριθμός των εταιρειών που θα επωφεληθούν θα ανέβει στις 54.549 επιχειρήσεις. Το 2022 τα έσοδα από την συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών ήταν €301.7 εκατ. ενώ εντός του έτους εκτιμάται πως θα προκύψουν κρατικά εισοδήματα €414.3 εκατ.

Στην περίπτωση αύξησης του κύκλου εργασιών στις €500 χιλ. θα περνούν από επισκόπηση 57.962 επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται φέτος θα αφήσουν έσοδα στο κράτος €545 εκατ. Παράλληλα, εάν ο κύκλος εργασιών αυξηθεί στις €600 χιλ. τότε άλλες 58.888 θα περνούν από επισκόπηση, οι οποίες φέτος θα συνεισφέρουν στο κράτος €595 εκατ. Στην περίπτωση που η οροφή του κύκλου εργασιών είναι €700 χιλ. τότε 59.543 επιχειρήσεις θα περνούν από τη διαδικασίας της επισκόπησης. Οι εκτιμήσεις για φέτος είναι πως το κράτος θα έχει κρατικά έσοδα €633.1 εκατ.

Άλλες 60 χιλ. επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών €800 χιλ. θα τυγχάνουν επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων. Βάσει των στοιχείων εάν ο κύκλος εργασιών ανεβαίνει στις €900 χιλ. τότε το 66% των εταιρειών (60.399) θα τυγχάνουν επισκόπησης, από τις οποίες το κράτος έχει έσοδα €695.2 εκατ.

Την προσεχή Τρίτη, κατά τη νέα συζήτηση της πρότασης νόμου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, οι εισηγητές (Κ. Χατζηγιάννης, Ν. Σύκας) θα εξετάσουν διαφοροποίηση της πρότασης νόμου και ειδικά στο σημείο που σχετίζεται με την οροφή του κύκλου εργασιών. Το σενάριο το οποίο μελετάται είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που θα τυγχάνουν επισκόπησης να καθοριστεί στις €300 χιλ., έτσι ώστε οι εταιρείες με μεγαλύτερο κύκλο εργασιών η συνεισφορά των οποίων είναι μεγαλύτερη προς το κράτος να περνούν από την κανονική διαδικασία ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων.

Αναμένεται επίσης να ξεκαθαρίσει η σύνθεση αλλά και ποιος θα έχει την εποπτεία του Συμβουλίου για τον Καθορισμό Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζονται από τις εταιρείες μικρού μεγέθους. Ο ΣΕΛΚ έχει εκφράσει την ετοιμότητα να αναλάβει την εποπτεία του Συμβούλιου, αλλά η Νομική Υπηρεσία πρότεινει την ευθύνη να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών.