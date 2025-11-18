Πολύ δύσκολα φαίνεται πως θα προλάβει η Βουλή τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση του νομοθετικού πακέτου για τη φορο-μεταρρύθμιση. Χθες, η Νομική Υπηρεσία ξεκαθάρισε κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών πως για να εφαρμοστούν τα νομοσχέδια την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα πρέπει να εγκριθούν πριν το τέλος του 2025.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, δεν μπορούν να εγκριθούν τους πρώτους μήνες του νέου έτους και να εφαρμοστούν αναδρομικά από 1/1/26. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε νομικά προβλήματα.

Με αυτά τα δεδομένα, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα πρέπει σε λιγότερο από ένα μήνα να ολοκληρώσουν την εξέταση έξι περίπλοκων νομοσχεδίων, για τα οποία σε πολλά σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως από τους λογιστές και τους δικηγόρους. Η Επιτροπή θα συνέρχεται δύο φορές της εβδομάδα και εάν χρειαστεί θα προσθέσει και άλλες συνεδρίες.

Οι αντιδράσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά την προσπάθεια που προηγήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης και των επαφών που είχε ο Έφορος Φορολογίας με τους επηρεαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη χθεσινή τρίωρη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών έγινε κατορθωτό να γίνει κατ΄ άρθρον συζήτηση για 14 μόνο άρθρα, από τα 150 και πλέον άρθρα που περιλαμβάνουν τα νομοθετήματα. Αντιδράσεις από τους επηρεαζόμενους φορείς υπήρχαν ακόμη και για τους ορισμούς στα κείμενα, όπως είναι ο φορολογικός κάτοικος, κάτι που προκάλεσε την έκπληξη του Εφόρου Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, ο οποίος ανέφερε πως κατά τις επαφές του, για παράδειγμα με το ΚΕΒΕ, δεν είχε τεθεί τέτοιο θέμα.

Βλέπουν λέξη – λέξη

Πολύς χρόνος αναλώθηκε στην προσθήκη των εισοδημάτων για σκοπούς φορολόγησης κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Διαφωνίες υπήρξαν από τον ΣΕΛΚ, τους δικηγόρους και τις τράπεζες για φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που λαμβάνει ένας εργαζόμενος όταν αναλαμβάνει νέα δουλειά. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται, επιτρέποντας σε κάποιες περιπτώσεις απόκρυψη εισοδημάτων, τα οποία δεν φορολογούνται.

Λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων, κάποια ζητήματα δεν έγινε κατορθωτό να διευκρινιστούν στην ανοικτή συνεδρία της Επιτροπής. Με τον Έφορο Φορολογίας να σημειώνει πως δεν μπορεί να αποκαλύπτονται οι τρόποι φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας πως κάποια ζητήματα δεν μπορούν να συζητούνται δημόσια. Όπως είπε, το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι δίκαιο, τονίζοντας πως η συμπερίληψη των αντικαταχρηστικών ρητρών θα συμβάλει στη φορολογική δικαιοσύνη. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις, υπέδειξε πως πολλά σημεία αντίδρασης έχουν αφαιρεθεί και έγιναν πολλές βελτιώσεις στα νομοθετήματα.