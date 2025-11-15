Υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Έφορο Φορολογίας μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης εντοπίζει η (νέα) Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου.

Σε επιστολή της προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και σχολιάζοντας το νομοσχέδιο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων, εκφράζει ανησυχία και προβληματισμούς για τις διερευνημένες εξουσίες προς τον Έφορο Φορολογίας, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν το γραφείο της και στον κανονισμό προστασίας δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνει, οι προβληματισμοί επικεντρώνονται στην υπερσυγκέντρωση κρατικής εξουσίας σε ένα διοικητικό όργανο και ειδικότερα στην απεριόριστη εξουσία πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, στην απουσία εγγυήσεων για τα δικαιώματα των πολιτών, καθώς και στην απουσία μηχανισμών για προστασία των δεδομένων.

Η κ. Χριστοφίδου τονίζει ακόμα την ανάγκη υιοθέτησης προνοιών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται ισορροπία των νόμων, της εξουσίας του Εφόρου και της συμμόρφωσης με τα προσωπικά δεδομένα.

Σε σχέση με την επέκταση της χρονικής περιόδου τήρησης των βιβλίων από έξι σε οκτώ χρόνια, ζήτησε να υπάρχει τεκμηρίωση από το αρμόδιο τμήμα. Παράλληλα, θεωρεί ευρείες τις διατάξεις που παρέχουν την ευχέρεια στον Έφορο να έχει πρόσβαση σε δεδομένα, χωρίς τεκμηρίωση. Όπως τονίζεται στην επιστολή, το νομοσχέδιο δεν θέτει περιορισμό στις πληροφορίες που μπορούν να ζητηθούν από τον φορολογούμενο, είτε από τρίτα πρόσωπα.

Την ίδια ώρα, η Επίτροπος δεν προκρίνει ανοικτή πρόσβαση, απευθείας σύνδεση και διασύνδεση σε βάσεις δεδομένων ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς, όπως τονίζει, ενέχει ο κίνδυνος de facto profiling του πληθυσμού. Εντοπίζει επίσης απουσία πολιτικής διατήρησης δεδομένων μέσω σαφών νομοθετικών ρυθμίσεων, κάτι που είναι ασύμβατο με τον γενικό κανονισμό και δημιουργεί περιβάλλον αόριστης, διαχρονικής αποθήκευσης δεδομένων.

Επιπρόσθετα, θεωρεί πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χρήζει βελτιώσεων, με σκοπό να επιτευχθεί η απαραίτητη εξισορρόπηση με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων, η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων και η αναλογικότητα και νομιμότητα των μέτρων, η ασφάλεια του δικαίου και η νομική σαφήνεια της νομοθετικής ρύθμισης. «Μια από τις εισηγήσεις αυτές είναι η συμπερίληψη της σχετικής στο νομοσχέδιο διάταξης για την υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καταρτίσει εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων η οποία να τύχει της απαραίτητης διαβούλευσης και έγκρισης από το Γραφείο μας».

Επιστολές και από άλλους

Στο μεταξύ, οι βουλευτές άρχισαν να παραλαμβάνουν επιστολές ενδιαφερομένων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς που έχουν έντονες παρατηρήσεις και αντιδράσεις ακόμη δεν έχουν στείλει επιστολές.

Σύμφωνα με τα σημειώματα, δύο αλλαγές ζητά ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Οι υποδείξεις τους επικεντρώνονται στην πρόνοια που προβλέπει φορολογική έκπτωση για την ασφάλιση κατοικίας έναντι κινδύνων φυσικών καταστροφών μέχρι το ποσό των €500.

Σύμφωνα με τους επηρεαζόμενους, η συγκεκριμένη πρόνοια συνιστά μέτρο κοινωνικής πολιτικής και δημόσιου συμφέροντος, γι’ αυτό προτείνουν να μεταφερθεί στο άρθρο που αφορά τις φορολογικές αφαιρέσεις, που ρυθμίζει κοινωνικών ωφελήματα και κίνητρα, αντί στη διάταξη που σχετίζεται με τον περιορισμό της έκπτωσης 1/5. Όπως επισημαίνεται για σκοπούς φορολογικής έκπτωσης, περιλαμβάνονται ασφαλιστήρια που καλύπτουν είτε τη ζωή του ασφαλιζόμενου, είτε τη μόνιμη ή την πρόσκαιρη ολική/ μερική ανικανότητα του.

Οι επηρεαζόμενοι προτείνουν όπως στο ασφαλιστήριο ζωής η έκπτωση δεν υπερβαίνει ποσό που ισούται με το 7% του ολικού κεφαλαίου κάλυψης για θάνατο, για μόνιμη ή/και πρόσκαιρη ολική ή/και μερική ανικανότητα του αντί καθορισμένου ή δυναμένου να καθορισθεί ποσού πληρωτέου κατά το θάνατο ή την μόνιμη ή/και πρόσκαιρη ολική ή/και μερική ανικανότητα του.

Εξάλλου, ο CIFA προχωρεί σε σχόλια για τυχόν επιπτώσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων. Μεταξύ άλλων ζητά να διατηρηθεί η εξαίρεση από τη φορολογία κέρδους που προκύπτει από την πώληση/εξάργύρωση τίτλων ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του επενδυτοκπού ταμείου που τους εκδίδει. Τονίζουν πως όπως η είναι το νομοσχέδιο οποιοδήποτε κέρδος από την εξαργύρωση μετοχών σε επενδυτικό ταμείο θα αντιμετωπίζεται ως μέρισμα.

Περιορισμοί μεταβιβάσεων

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων εκφράζει ανησυχίες για τη διακριτική ευχέρεια που δίδεται στον διευθυντή να μην εκδίδει βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι πλήρως συμμορφούμενος με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Κάτι τέτοιο, υποστηρίζει, θα λειτουργήσει ως φραγμός στις μεταβιβάσεις, επισημαίνοντας πως επηρεάζει και τις πωλήσεις που γίνονται απευθείας από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για ακίνητα που οι ίδιες κατέχουν. Εντοπίζει και νομικά προβλήματα στην επέκταση της ποινικής ευθύνης φυσικών προσώπων που ασκούν καθήκοντα διευθυντών, σε συνδυασμό με τη μη αποδοχή παραίτησης τους, υποστηρίζοντας πως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της προσωπικής ευθύνης.

Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης εκφράζει τη διαφωνία του για περιορισμούς που τίθενται στη μεταβίβαση ακινήτων και ζητούν να αποσυρθεί. Όπως τονίζουν, δεν είναι θεμιτό, ούτε πρακτικά σωστό, ο Έφορος Φορολογίας να χρησιμοποιεί την κάθε μία συναλλαγή ακινήτου ως έμμεσο εργαλείο για την είσπραξη του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου.