Η Κύπρος τιμήθηκε με το Best Global Climb Award Among EU Countries από την StartupBlink, την παγκόσμια πλατφόρμα χαρτογράφησης και ανάλυσης οικοσυστημάτων καινοτομίας, στο πλαίσιο της 3ης Έκδοσης των StartupBlink Startup Ecosystem Awards.

Το βραβείο παρέλαβε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ο εθνικός φορέας προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Η διάκριση αναγνωρίζει τη συνολική πρόοδο του κυπριακού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιβεβαιώνει τη δυναμική άνοδο της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με τη StartupBlink, η Κύπρος πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Startup Ecosystem Index, ενισχύοντας τη θέση της ως ανερχόμενου ανταγωνιστικού κόμβου καινοτομίας στην Ευρώπη και αυξάνοντας την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της.