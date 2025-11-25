Συζήτηση για Κέντρα Αναψυχής, διείσδυση ΑΠΕ στο δίκτυο και αλλαγές στον περί εταιρειών Νόμο βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι η εξέταση του νομοσχεδίου για τα Κέντρα Αναψυχής συνεχίζεται, με περίπου 80 εισηγήσεις να καταγράφουν σημαντικές διαφωνίες. Τόνισε ότι η απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης από την εκτελεστική εξουσία δυσχεραίνει το έργο της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού «δεν έδειξε την ελάχιστη ευελιξία» στις διατυπωμένες παρατηρήσεις.

Για το θέμα των ΑΠΕ, ο κ. Χατζηγιάννης έκανε λόγο για προσπάθειες «να παραμείνει νεκρό το φορτίο διείσδυσης», κατηγορώντας αιτητές, διαχειριστές και ΡΑΕΚ ότι με άμεσους ή έμμεσους τρόπους καθυστερούν την υλοποίηση έργων. Πρόσθεσε ότι η δέσμευση φορτίου χωρίς πρόοδο έργων αυξάνει το κόστος ηλεκτρισμού, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο κατεστημένο» που χρειάζεται να σπάσει.

Στο σκέλος του εταιρικού δικαίου, ο Βουλευτής Νίκος Σύκας σημείωσε ότι συνεχίστηκε η συζήτηση για τον περί εταιρειών Νόμο, με νέα Πρόταση Νόμου που «ακολουθεί όλη η Ευρώπη». Όπως είπε, η πρωτοβουλία απλουστεύει τις λογιστικές διαδικασίες για τις μικρές επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με απλουστευμένο τύπο και να υπόκεινται σε επισκόπηση αντί στο σημερινό αυστηρότερο πλαίσιο.

Ο κ. Σύκας ανέφερε ότι υπάρχει συναντίληψη για αύξηση του ορίου τζίρου από 200.000 σε 400.000 ευρώ, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο νέο καθεστώς. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικές απώλειες, καθώς «η φορολογία δεν αλλάζει, αλλάζει η ευκολία συμμόρφωσης», χαρακτηρίζοντας την ευρωπαϊκή κατεύθυνση ως κίνητρο για πιο αξιόπιστα στοιχεία και λιγότερα λάθη.

ΚΥΠΕ