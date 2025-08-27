Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ανακοίνωσε ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) για το έτος 2025.

Η περίοδος υποβολής ορίζεται από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο την επικαιροποίηση στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων, των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με το ΤΕΕΔΙ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έως το τέλος του έτους, η εταιρεία ή η νομική οντότητα θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο €100 την πρώτη ημέρα και €50 για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο τα €5.000.

Η επιβεβαίωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας https://ubo.meci.gov.cy, ενώ αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη σελίδα «Συνήθεις Ερωτήσεις – Πραγματικοί Δικαιούχοι» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι, εάν κάποια εταιρεία προβεί σε καταχώριση ή αλλαγή στοιχείων ΠΔ εντός της περιόδου 1/10 – 31/12/2025, θα πρέπει να ολοκληρώσει και την επιβεβαίωση στοιχείων έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η επιβεβαίωση χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά στην περίοδο αυτή.

Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση UboS@meci.gov.cy.