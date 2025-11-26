Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, απηύθυνε χθες ομιλία στην Ολομέλεια της 34ης Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στο Λονδίνο, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Στην τοποθέτησή της, επαναβεβαίωσε τη διαχρονική δέσμευση της Κύπρου να συμβάλλει ενεργά στο έργο του Οργανισμού και στις συλλογικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της διεθνούς ναυτιλίας.

Η κα Χατζημανώλη υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, της ανθεκτικότητας και της συνεχούς προόδου εντός της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, σε μια περίοδο μεταβαλλόμενων προκλήσεων και νέων ευκαιριών για τον κλάδο. Τόνισε ότι η κοινή ευθύνη και οι συντονισμένες δράσεις είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας τόσο της διεθνούς ναυτιλίας όσο και των ωκεανών.

Το ίδιο βράδυ, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας φιλοξένησε δεξίωση προς τιμήν των αντιπροσωπειών των κρατών που συμμετείχαν στη Συνέλευση. Στον χαιρετισμό της, η κα Χατζημανώλη εξέφρασε την εκτίμησή της προς τους παρευρισκόμενους και επεσήμανε ότι η Κύπρος διαδραματίζει σταθερά έναν θετικό και εποικοδομητικό ρόλο στην υποστήριξη των στόχων του ΙΜΟ — την ενίσχυση της ασφάλειας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών. Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος εκτιμά ιδιαίτερα την ηγεσία του ΙΜΟ και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην προώθηση του έργου και των στόχων του.