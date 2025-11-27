Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική δυναμική της στοιχηματικής αγοράς. Τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) κατέγραψαν αύξηση 4%, φθάνοντας τα €298,1 εκατ., από €287,9 εκατ. το 2024. Σε σύγκριση με το 2023, η αύξηση αγγίζει το 16%.

Από το σύνολο των εσόδων, €73,9 εκατ. προήλθαν από την Κλάση Α και €224,2 εκατ. από την Κλάση Β. Τα έσοδα της Κλάσης Α μειώθηκαν κατά 3% έναντι του 2024, αλλά αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με το 2023, ενώ η Κλάση Β ενισχύθηκε κατά 6% και 21%, αντίστοιχα.

Κέρδη παικτών και αποδόσεις στοιχήματος

Τα κέρδη παικτών για τις δύο κατηγορίες ανήλθαν σε €260,1 εκατ., αυξημένα κατά 5% έναντι του 2024 και κατά 14% σε σύγκριση με το 2023. Η Κλάση Β καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, με €200,4 εκατ..

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β ανήλθαν σε €37,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 3% από τα €39,2 εκατ. το 2024. Αναλυτικά:

Κλάση Α: €14,2 εκατ. , μείωση 9%

, μείωση Κλάση Β: €23,8 εκατ., αύξηση 1%

Μείωση υποστατικών Κλάσης Α και εργοδοτούμενων

Ο αριθμός των υποστατικών Κλάσης Α μειώθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 460 παγκύπρια:

Λευκωσία: 163

163 Λεμεσός: 130

130 Λάρνακα: 84

84 Πάφος: 48

48 Αμμόχωστος: 35

Οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν σε 1.436, μειωμένοι κατά 2% σε σχέση με το 2024. Σημαντική είναι η μείωση 79% στις ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών.

Εντατικοποίηση φραγής παράνομων ιστοσελίδων

Η ΕΑΣ συνεχίζει τις προσπάθειες εντοπισμού και φραγής παράνομων ιστοσελίδων στοιχήματος. Το Β’ τρίμηνο του 2025, η σχετική λίστα έφτασε τις 21.633 ιστοσελίδες, με 322 νέες προσθήκες – αύξηση 6% σε σχέση με το 2024.

Τα πλήρη οικονομικά στοιχεία και στατιστικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.nba.gov.cy).