Οι ελπίδες της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk και εκατομμυρίων ασθενών και οικείων τους σε όλο τον κόσμο ότι η δραστική ουσία σεμαγλουτίδη (semaglutide), που περιέχεται στα διάσημα φάρμακα της εταιρείας Ozempic και Wegovy (για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους) θα αποδεικνυόταν ευεργετική και για την αντιμετώπιση (επιβράδυνση) του αλτσχάιμερ διαψεύστηκαν μετά από δοκιμές σε εργαστήρια.

Η δημοσιοποίηση της αποτυχίας οδήγησε σε μεγάλη πτώση της αξίας των μετοχών της εταιρείας σε μεγάλα χρηματιστήρια, αρχές της εβδομάδας.

Κάποια ανάκαμψη της μετοχής που παρατηρήθηκε το τελευταίο 48ωρο σε κάποια χρηματιστήρια δεν στάθηκε ικανή να καλύψει το σύνολο της αρχικής ζημιάς, όπως γράφουν ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα. Η αρχική πτώση της μετοχής της Novo Nordisk (τη Δευτέρα 24/11/25) ήταν η μεγαλύτερη τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Όπως έγραψε το CNBC, η θεραπεία με τη σεμαγλουτίδη (μέσω του δισκίου Rybelsus) είχε αρχικά ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των βιοδεικτών που σχετίζονται με τη νόσο αλτσχάιμερ σε δύο ξεχωριστές δοκιμές, αλλά εν τέλει αυτό δεν μεταφράστηκε σε καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου κατά τουλάχιστον 20%, όπως ανέμενε η εταιρεία με έδρα τη Δανία.

«Με βάση μια σειρά από ενδεικτικά σημεία δεδομένων, θεωρήσαμε ότι είχαμε την ευθύνη να διερευνήσουμε τις δυνατότητες της σεμαγλουτίδης για την επιβράδυνση του αλτσχάιμερ, παρά τη χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας», δήλωσε ο επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Novo Nordisk, Martin Holst Lange.

Η αποτυχία της δοκιμαστικής χρήσης της σεμαγλουτίδης σε ασθενείς με αλτσχάιμερ αποθάρρυνε τους επενδυτές της Novo, οι οποίοι, σύμφωνα με το CNBC, ήλπιζαν ότι μια καλή εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει την υποτιμημένη τιμή της μετοχής της εταιρείας. Ακόμη και πριν από την ανακοίνωση της περασμένης Δευτέρας για την αποτυχία του πειράματος, η μετοχή της Novo Nordisk είχε μειωθεί στο μισό από την αρχή του 2025.

Ενώ οι μετοχές της Novo Nordisk έχουν καταρρεύσει τους τελευταίους 18 μήνες, η ανταγωνίστρια εταιρεία Eli Lilly έγινε την περασμένη εβδομάδα η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία με κεφαλαιοποίηση αγοράς 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

H Eli Lilly διαθέτει στην αγορά το μονοκλωνικό αντίσωμα donanemab, που παρέχεται ενδοφλέβια με την εμπορική ονομασία Kisunla. Θεωρείται κατάλληλο για πρώιμα συμπτωματικά στάδια της νόσου και εκτιμάται ότι μειώνει την ταχύτητα της γνωστικής έκπτωσης. Δηλαδή δεν θεραπεύει, αλλά επιβραδύνει την εξάπλωση της ασθένειας.