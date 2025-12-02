Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε:
- Ελλαδίτες φοιτητές, που το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και των οποίων οι οικογένειες έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, και
- Κύπριους φοιτητές, που σπούδαζαν το 2024/2025 σε ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και των οποίων οι οικογένειες έχουν επαναπατρισθεί.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται για τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ.
Οι οικογένειες που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα https://sg-yxe.mof.gov.cy, με έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση, καθώς παρατηρείται ότι συχνά δεν ακολουθούνται οι οδηγίες, προκαλώντας καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία.
Υπενθυμίσεις προς τους αιτητές
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τον γονέα/κηδεμόνα, μέσω του CYLOGIN, και όχι από τον φοιτητή.
- Οι λογαριασμοί των Κύπριων επαναπατρισθέντων αιτητών πρέπει να είναι πιστοποιημένοι/ταυτοποιημένοι.
- Για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται πιστοποίηση λογαριασμού.
- Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας.