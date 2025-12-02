Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε:

Ελλαδίτες φοιτητές , που το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και των οποίων οι οικογένειες έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, και

, που το ακαδημαϊκό έτος φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και των οποίων οι οικογένειες έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, και Κύπριους φοιτητές, που σπούδαζαν το 2024/2025 σε ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και των οποίων οι οικογένειες έχουν επαναπατρισθεί.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται για τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ.

Οι οικογένειες που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα https://sg-yxe.mof.gov.cy, με έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση, καθώς παρατηρείται ότι συχνά δεν ακολουθούνται οι οδηγίες, προκαλώντας καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία.

Υπενθυμίσεις προς τους αιτητές